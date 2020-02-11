正确佩戴口罩 每天开窗通风

●气溶胶不是主要传播途径，对流行的影响有限

●一般工作生活条件下，正确佩戴口罩就可以得到有效保护

●建议每天至少保证有一定的时间开窗通风

新型冠状病毒感染能通过气溶胶传播吗？中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，从理论上看，气溶胶传播新冠肺炎是有可能的，但其对流行的影响有限。从全国新冠肺炎疫情的总体流行特征来看，我们尚未看到支持气溶胶是新冠肺炎主要传播途径的证据。

气溶胶传播，是指飞沫在空气悬浮过程中失去水分而剩下的蛋白质和病原体组成的核，形成飞沫核，可以通过气溶胶的形式飘浮至远处，造成远距离的传播。吴尊友分析，从逻辑上看，存在飞沫传播的传染病，或多或少都有可能存在气溶胶传播。但目前缺乏明确的证据证明气溶胶也是新冠肺炎的主要传播途径之一。

吴尊友认为，即便存在气溶胶传播的形式，其占比也极小，属于“非主流”。如果是以气溶胶传播为主，在流行病学调查时会出现一种现象，即很多病例找不到明确的传染源。因为气溶胶会相对较长时间悬浮在空气中，可能一个人并没有与感染者有过近距离接触，就会因吸入悬浮的气溶胶染病。

“目前流调显示，近九成的新冠肺炎感染病例可追踪到与确诊病例有过近距离密切接触史。这符合飞沫和接触传播的特征。因此，飞沫传播和接触传播仍是目前新冠肺炎的主要传播途径。”吴尊友说。

国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案（试行第五版）》指出，新冠肺炎的主要传播途径为呼吸道飞沫和接触传播，气溶胶和消化道等传播途径尚待明确。

对普通公众而言，在一般的工作生活条件下，正确佩戴口罩就可以得到有效保护。吴尊友表示，飞沫传播距离很短，不会在空气中长期飘浮。如果不是在密闭空间里，通风会使飞沫在空气中形成的病毒浓度降低。建议每天至少保证有一定的时间开窗通风，是降低感染风险的有效措施。开窗通风要注意保暖。

“虽然气溶胶不是新冠病毒的主要传播途径，但是，在电梯、车厢等密闭环境中，必须佩戴口罩。”吴尊友提醒。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 13 版）