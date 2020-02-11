香港社会各界向内地捐款累计逾十亿元人民币

人民网香港2月10日电 （记者陈颖）香港中联办10日介绍，据不完全统计，截至10日，香港社会各界已经通过各种渠道，向内地捐款累计折合超过10亿元人民币。一些社团和机构还从海外采购了口罩、防护服等防疫物资和医疗设备，送往内地抗击新冠肺炎疫情的一线。

新冠肺炎疫情发生以来，香港各界人士在积极支持特区政府防控疫情的同时，高度关注内地疫情发展和抗疫工作，纷纷联系香港中联办表达对内地同胞的关心关切，通过各种方式和渠道自发向内地捐款捐物，充分展现了香港同胞与祖国内地守望相助、携手同心的骨肉深情。

连日来，通过香港中联办赈灾专用账户向内地捐赠的有：李嘉诚基金会捐款1亿港元用于武汉防疫抗疫工作，世茂房地产控股有限公司捐款3000万港元，香港福建社团联会捐款300万港元，港区妇联代表联谊会捐款300万港元等。除上述香港企业和社团，还有其他社会机构和普通市民也自发捐款共计近75万港元。目前，香港中联办已经与中国红十字会总会联络，将把上述善款转交，并由其根据疫情需要分配和监督使用。

与此同时，港区全国人大代表、全国政协委员、港区省级政协委员，工商界、侨界、专业界、宗教界、妇女界等香港各界团体、机构和社会人士，踊跃捐赠善款和急需物资。人大代表、政协委员方面，许家印捐款3亿元人民币，杨国强捐款1亿元人民币，纪海鹏捐款5000万元人民币，周群飞捐款2000万元人民币，吕耀东以嘉华集团名义捐款2000万港元，李贤义捐款1500万元人民币，林龙安设立1500万元人民币抗疫专项基金并捐赠2240个N95口罩和1000套医用防护服，黄朝阳捐款1000万港元，翟美卿旗下香江社会救助基金会捐款1000万元人民币设立医护人员关爱基金，严彬旗下华彬集团捐赠价值1000万元人民币的产品，孟丽红夫妇捐款1000万元人民币成立抗疫基金，从澳大利亚采购防疫物资捐赠给广东番禺，并提供一栋酒店280个房间给南海区政府防疫备用，郑翔玲旗下中国生物制药公司向中国医学科学院捐款1000万元人民币。

社会各界方面，李家杰和李家诚以家族名义捐款1000万元人民币作为恒基兆业设立抗疫基金的启动资金，新世界中国地产行政主席郑志刚捐款1000万元人民币予中山大学附属第一医院，恒隆地产拨款1000万元人民币成立抗疫基金，九龙仓注资1000万元人民币予九龙仓紧急支援基金用以抗疫，太古集团向中国红十字会总会捐款1000万元人民币专项用于抗击疫情。各省区政协委员和同乡社团也积极行动起来，以各种方式大力支援家乡的抗疫工作。

香港中联办表示，当前正处在抗击疫情的关键时期，将继续及时转达香港社会各界对祖国内地新冠肺炎疫情防控工作的关心支持，全力支持香港特区政府和社会各界采取有效措施，加强疫情防控和病患救治工作，共同打赢这场疫情阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 04 版）