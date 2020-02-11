浙江精准分析疫情 智能高效防控

2月10日上午，杭州市江干区笕桥街道东方尚城小区居民孙女士采购完生活用品，在小区门口报上编号，社区工作人员为她测完体温后，随即将信息登记到“疫情防控数据信息平台”APP上。

“大数据助力信息收集和排查，社区目前已排查出15起潜在风险。”枸桔弄社区主任祁琪介绍说。

目前，杭州各小区均建立起出入体温监测登记制度，许多社区与大数据平台合作，疫情防控工作实现智能高效。

在浙江衢州，借助大数据，在“城市数据大脑”项目中增设疫情防控功能，目前已累计为网格员服务35万余人次，全市网格疫情防控专项任务响应率100%。衢州市大数据发展管理局局长张钢告诉记者，大数据作为防控疫情的新型“作战力量”，为联防联控提供了重要支撑。

打开手机，政务服务APP“浙里办”上线“浙江省新型肺炎公共服务与管理平台”，市民足不出户就可通过平台主动申报、提供疫情线索，也可借助互联网医院进行疫情咨询问诊等多种服务。截至目前，平台共收集疫情线索929条，互联网医院新冠肺炎通道接受群众咨询与问诊13055人次。

“在疫情防控工作中，浙江各地各部门充分发挥‘云上浙江’‘数据强省’优势，利用大数据手段摸排重点人群，并上线各种数字化疫情防控平台，在遏制疫情输入和传播上起到了积极作用。”浙江省大数据发展管理局副局长蒋汝忠说。

浙江各地也纷纷拓展大数据平台，加强对“三返”人员的监测预警。杭州市下城区东新街道将智能门禁系统与杭州市“智慧城市平台”数据打通，实现对返杭人员尤其是湖北籍人员的实时预警。义乌市利用大数据建立“一网通服”机制，把经审核有条件的企业所申报的返工返岗人员导入数据库，实行从入城卡口到工作场所、生活场地的封闭运作和全程管理。

不仅如此，为保障生产生活稳定有序，浙江省市场监管局借助大数据，每日监测全省360余家批发市场和超市的价格、库存等，掌握市场波动，维护生活必需品市场的平稳运行。同时，浙江省恢复开通首批货车专用高速出入口，保障应急物资、生活物资、重点生产物资、医护及防控人员等优先通行。同时建立电商与快递企业“白名单”，保证连锁便利店正常营业，解决居民购物“最后100米”问题。

2月10日，浙江省出台全力稳企业稳经济稳发展的若干意见，其中针对企业复工，明确提出企业要坚持受控复工，在确保疫情可控的前提下，有力有序推动企业复工复产，综合施策保持经济平稳运行。分区域、分行业、分时段有序推进企业复工复产，加强大数据分析研判，做好返工人员的管理服务。

中小企业是浙江经济发展的生力军，浙江省日前出台支持小微企业渡难关的17项政策，针对小微企业在降低要素成本、财税、金融、外贸出口4个方面提供支持。此外，宁波、台州等地政府也纷纷出台了专项政策。

浙江省商务厅有关负责人介绍：“在17条政策的基础上，我们进一步增强对外贸企业政策帮扶的精准性，形成支持我省外贸企业共渡难关的十条政策意见，并针对疫情稳定、疫情可控等4类地区，分类分批组织企业有序复工复产，统筹推进疫情防控。”

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 04 版）