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“中国的行动非常迅速”

人民网驻美国记者  胡泽曦

2020年02月11日08:35 来源：人民网－人民日报

连日来，为全力抗击新型冠状病毒肺炎疫情，中国政府采取了一系列坚决措施，全体中国人民众志成城、团结奋战。很多外国公共卫生专家密切关注中国抗击疫情的最新进展，对中国党和政府的科学、有力行动给予积极评价。

“中国采取的防控措施十分有力。当前针对新冠肺炎疫情，最好的防御措施是‘为公众提供良好的医疗服务’。同时，希望中国政府能继续为公众提供更多信息，这有助于化解民众的紧张情绪。”美国纽约大学兰贡医疗中心人口卫生系生物伦理学教授亚瑟·卡普兰对本报记者说。

“我对中国政府的领导能力、中国科学界给予极大赞许。”美国休斯敦贝勒医学院教授彼得·霍特兹说：“在了解这种新型病毒的传染性、该病毒在多大程度上是新型病毒，以及在实施隔离措施和建成集中收治新冠肺炎患者的专科医院方面，中国的行动非常迅速。”

“国际SOS”是世界最大的医疗和旅游安全服务公司。该公司地区医疗主任马克·帕里什在接受媒体采访时表示，“中国采取了不同寻常的举措，识别了病毒及其分子结构，然后启动了隔离措施。”帕里什强调，尽管目前疫情的死亡率仍在2%到3%之间，但已明显低于非典、中东呼吸综合征等其他冠状病毒引发的疫情，情况已得到一定控制。

“中国做得很好。”美国公共卫生问题学者、病原体专家席拉·玛戴德在接受美国全国广播公司采访时说：“目前大多数病例发生在中国，他们正在采取一系列公共卫生措施。现在下结论还为时过早，但我们相信，这次疫情终将得到控制。”

（本报华盛顿2月10日电） 

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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