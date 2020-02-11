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全国治愈比例明显上升

2020年02月11日08:35 来源：人民网－人民日报

湖北以外其他省份每日新增确诊病例（例）

人民网北京2月10日电  （记者邱超奕）截至2月9日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例35982例，其中重症病例6484例，累计治愈出院病例3281例，累计死亡病例908例，累计报告确诊病例40171例。10日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。通过数据分析，全国治愈比例明显上升，其中全国治愈比例8.2%，1月27日为1.3%；湖北治愈比例6.1%，1月27日为1.7%；武汉治愈比例6.2%，1月27日为2.6%。说明全国的医疗救治效果初步显现。

疫情发生以来，平均6个社区工作者守护着一个社区，每名社区工作者面对350名群众，工作十分辛苦。目前，多数地方都针对返程高峰制定或更新了社区防控措施。一些地方明确，对故意隐瞒信息和拒绝接受体温测量、医学观察等防控措施的，将依法追究法律责任。返程人员应积极配合社区工作。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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