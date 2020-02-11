武汉发起应收尽收总攻(应收尽收 刻不容缓)

人民网武汉2月10日电 （记者田豆豆）确诊患者集中收治，疑似患者、发热患者、密切接触者集中隔离观察。9日起，武汉落实“四类人员”分类集中管理措施，发起应收尽收总攻。截至10日中午，将全市摸排的1499名新冠肺炎重症患者收治，主要通过华中科技大学附属同济医院、附属协和医院和武汉大学人民医院开拓重症患者病床。

近日，为做好疫情防控工作，按“早发现、早报告、早隔离、早治疗”原则切断感染源头，武汉开展全民健康普查，截至9日，武汉市共排查3371个社区（村），421万户1059万人，户数排查百分比达到98.6%，人数排查百分比达到99%。通过大排查发现的1499名新冠肺炎重症患者已住院治疗。

武汉将加快对新冠肺炎疑似患者检测，尽快做到检测清零。截至9日24时，新冠肺炎患者在院治疗10372人，其中重症患者3082人，危重症患者838人。

同时，武汉已对2月7日以前所有17197例疑似病例进行诊断排查，通过核酸检测，转确诊、转排除后，现有疑似病例13284例，均纳入分类管理。对一次核酸检测阴性和没有检测过核酸的疑似病例，立即安排核酸检测，进一步明确转归。2月8日全市核酸检测6985人，2月9日检测8510人。

据介绍，截至10日，武昌方舱医院收治了从各社区送来的新冠肺炎轻症患者467名，目前秩序良好。白天，有的患者躺在床上休息或看书，情绪比较稳定。方舱医院已开始对患者做核酸检测，来自中南大学湘雅二医院、中国医科大学附属第一医院等全国各地医护人员陆续驰援方舱医院，医护力量大大加强。

又电 （鲜敢、童萱）近日，华中科大同济医院光谷院区开辟830张床位，成为武汉市新冠肺炎危重病人救治定点医院。加上同济医院中法新城院区已收治的1100位重症肺炎病人，同济医院为重症新冠肺炎患者开设1930张床位。

从9日23时30分收治第一位发热病人，到10日12时，光谷院区收治来自各个社区的200位重症患者，10日晚收治380位患者。随着病区不断增加，全国11个地区支援湖北医疗队的2291名队员将与同济医院医务人员一起，投身到重症肺炎病人的救治工作中。为了让医疗队尽快熟悉工作，医院分批次就患者救治方案和护理等进行了培训。

此外，同济医院已在国家卫健委指导下发布《重症新型冠状病毒感染肺炎诊疗与管理共识》，之后将根据共识总结的前期经验，与国家医疗队一起降低重症患者病死率，提高治愈率。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 02 版）