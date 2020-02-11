同时间赛跑、与病魔较量，这是一场必须打赢的人民战争！

2月10日，习近平总书记在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，并视频连线湖北武汉抗击肺炎疫情前线，给全国奋战在疫情防控一线的医务工作者和广大干部职工送去党中央的关怀和慰问。习近平总书记充分肯定疫情发生以来各条战线为疫情防控工作付出的巨大努力、作出的重大贡献，深刻指出当前疫情形势仍然十分严峻，突出强调要坚决贯彻党中央关于疫情防控各项决策部署，坚决贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，再接再厉、英勇斗争，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

这次疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下全力奋战、英勇奋战、团结奋战，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。湖北特别是武汉广大党员、干部、群众积极响应党中央号召，坚定信心、顾全大局、自觉行动、顽强斗争；全国各地坚持一方有难、八方支援，各地区前往湖北和武汉支援的广大医务工作者、人民解放军指战员以及各方面人员发扬越是艰险越向前的大无畏革命精神，闻令而动，坚忍不拔，不怕牺牲，攻坚克难。在各方面共同努力下，防控工作有力开展，防控措施有力推进，凝聚起万众一心、众志成城抗击疫情的强大力量。

面对当前仍然十分严峻的疫情形势，各级党委和政府要坚决贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央各项决策部署，把疫情防控作为当前最重要的工作抓细抓实。各级党政领导干部要靠前指挥、强化担当，广大党员、干部要冲到一线，守土有责、守土担责、守土尽责，集中精力、心无旁骛把每一项工作、每一个环节都做到位。广大医务工作者要发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，发挥火线上的中流砥柱作用，始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，全力以赴救治患者。全国都要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒，构筑起疫情防控的人民防线。要做好宣传教育和舆论引导工作，深入宣传党中央决策部署，营造万众一心阻击疫情的舆论氛围，展现全国各族人民坚定信心、同舟共济的坚强意志，凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量。

“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。”湖北和武汉是疫情防控的重中之重，是打赢疫情防控阻击战的决胜之地，要采取更大的力度、更果断的措施，坚决做到应收尽收，全力做好救治工作，全面加强社会面管控，坚决遏制疫情扩散蔓延势头。北京作为首都，做好疫情防控工作责任重大，决不能有丝毫松懈，要落实落细各项防控措施，坚决抓好外防输入、内防扩散这两大环节，尽最大可能切断传染源，尽最大可能控制疫情波及范围。

疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争。中华民族自古就有无惧风雨、不畏艰险的英雄气概，中国人民有信心、有能力战胜前进道路上的一切艰难险阻。在党中央的坚强领导下，紧紧依靠人民群众，同心协力、英勇奋斗、共克时艰，我们一定能取得疫情防控斗争的全面胜利！

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 02 版）