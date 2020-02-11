“流动堡垒”护航平安出行

“D2236次列车长在吗？庐山站临时需运送30箱药品到武汉站，请组织好装运工作。”“收到，马上组织。”1月24日9时37分，南昌至成都东D2236次列车即将停靠庐山站，列车长、党支部书记陈虹的对讲机传来消息。运送防疫药品是当前大事，列车还有5分钟到站，停站2分钟，既要组织旅客有序乘降，又要保证药品及时装运，时间紧迫，高铁乘务党支部临时召开会议，陈虹迅速布置装运任务。

列车停靠在庐山站后，餐车服务员已经在5号餐车前车门处腾出位置存放药品，乘警长协同列车员疏导5号车旅客集中从后车门乘降，30箱药品很快装运上车。11时24分，列车停靠在武汉站，他们又迅速将药品搬运下车。

春运期间，在抗击新冠肺炎疫情斗争中，为发挥党组织和党员作用，中国铁路南昌局集团有限公司南昌客运段在高铁列车上组建高铁乘务党支部，为旅客提供及时周到服务。他们自主研发“高铁乘务党支部”APP，要求参与同一趟高铁乘务工作的客运、乘警、机务、车辆、餐饮、保洁等“六乘”人员中是党员的，主动在APP上签到，有党员3人及以上，就成立临时党支部，统一佩戴党徽上岗，将一趟趟飞驰的高铁动车打造成护航春运的“流动堡垒”。

“高铁乘务党支部是临时党支部，我们组织党员开展一次亮承诺、一次联合巡检、一次征求旅客意见、一次作用发挥评定‘四个一’活动，促进了党员先锋模范作用的发挥。”南昌客运段动车一队党总支书记万燕琴说。同时公司建立了列车长吹哨报到机制，在不给党员增加额外工作的情况下，与车班全体乘务人员更好服务旅客，做好应急处置。

“‘六乘’人员虽然来自不同的单位，但组建高铁乘务党支部后，做到组织生活联过、出行安全联保、服务旅客联动。” 陈虹举例，春运期间很多旅客携带同款行李箱、背包，容易错拿，大伙儿讨论后推出了行李识别牌，防止旅客错拿行李。

高铁乘务党支部还在铁路与旅客间架起了连心桥。D2236次高铁党支部沿途开设流动的红色课堂，为旅客讲红色故事，一起唱红歌。江西理工大学资源与环境工程学院辅导员张吉勇经常乘坐这趟高铁，他认为这些活动很有意义，为出行增添了趣味。

“卫生状况、服务态度都挺到位！”“希望下次还坐你们的车。”……20时53分，列车抵达终点站成都东站。送走最后一名旅客，党员们看着旅客留下的评价，开心地笑了。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 19 版）