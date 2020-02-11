防控疫情，责任担当的试金石

2月5日，湖北咸宁市通城县纪委发出通报，对该县实验小学副校长张新甫隐瞒疫情、顶风违规操办寿宴、对抗组织调查等问题进行追责问责，决定给予张新甫开除党籍处分，将其与妻子黄某某涉嫌违法问题移送县公安机关依法进行处理。

经查，张新甫在其妻已出现新冠肺炎症状的情况下仍为其父亲违规操办寿宴，共宴请10余桌，参宴人员超100人，并违规收受多名同事礼金。此后张新甫夫妇在就医过程中多次隐瞒事实，导致县人民医院数十名医护人员、患者及家属被隔离；同时，还引发参加寿宴的数十名村民被感染或被隔离，造成极为恶劣的社会影响。

新冠肺炎疫情暴发以来，全国各级党组织和广大党员干部把打赢疫情防控阻击战作为当前最重要的工作，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。但不容忽视的是，也有个别党员干部政治站位不高、责任意识缺失、无视上级部署安排、无视工作纪律要求，在疫情防控如此严峻的形势下，仍心存侥幸、不知敬畏，顶风违纪、对抗组织调查，不仅给自己和家庭带来了严重损失，还造成大量无辜人员的健康受到影响，危害当地社会秩序。对于这样极少数公然违抗防控疫情工作的害群之马，纪检监察机关必须及时果断予以严肃处理，起到杀一儆百的警示作用。

要看到，防控新冠肺炎疫情是当前头等大事，事关人民群众生命安全和身体健康，事关经济社会发展大局。在这场没有硝烟的战争中，我们的敌人是狡猾的新型冠状病毒。如果工作不慎、掉以轻心，就会导致疫情扩散、广大群众的健康受到严重威胁。是否积极投身疫情防控战役，是广大党员领导干部践行初心使命、体现责任担当的试金石。

当前，疫情防控工作正在全面推进，防控力度持续加大，但疫情防控形势复杂严峻。在这个关键时期、万众一心阻击疫情的紧要当口，各地纪检监察机关要更加主动积极作为，切实履行监督执纪问责职责，为打赢疫情防控阻击战提供坚强纪法监督保障。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 19 版）