抗疫一线，基层干部很给力

武汉江汉区满春街中大社区党委书记王琼——

“作为带头人，就要往前冲”

本报记者李昌禹

“听安排，不出门，宅在家，养精神。迎财神，送瘟神。你能，我能，武汉人能！”“今年春节不寻常，听从指挥家中宅，待到春花烂漫时，走亲访友送吉祥。”2月5日，湖北武汉市江汉区满春街中大社区党员微信群里，党员志愿者们正在交流宣传短信，转发到各小区群里，劝大家少出门。

“我们社区都是老旧小区，很多退休下来的老党员，大家抗击疫情的积极性都很高。”中大社区党委书记王琼说，疫情暴发以来，很多老党员纷纷报名成为志愿者，出于安全考虑，王琼特意给他们安排了风险较小的宣传劝导工作。

今年37岁的王琼从事社区工作已15年。“疫情凶猛，我也没有这方面的经验，作为社区的带头人，就要往前冲。”她说：“社区是抗击疫情的第一道防线，党员不冲在前面谁冲在前面？”12名社区干部，有5名是党员，王琼要求，凡是需要与病患家属接触的活，党员先上。

非常时期，居民看病、买菜、买药都不方便，需要求助的地方很多。为方便起见，王琼带头公布了自己的电话号码，打电话来咨询、求助的居民络绎不绝，一天能接上百通电话。

1月30日中午，王琼正端起饭碗准备吃饭，住在江汉大厦的一位居民忽然给她打来电话。原来，这位婆婆退休后独居，年前刚做完癌症手术，正在恢复期，但药却吃完了，需要去黄石路的汉口大药房买药。王琼赶紧把饭几口扒完，拿上婆婆的医保卡和病历，和民政主任、网格副站长一起赶往药房。现场有100多人在排队，王琼几人从12点半等到下午3点半，才终于买上了药。

作为社区党委书记，王琼需要全盘统筹社区工作，居民情况汇报、出租车调度、楼栋消毒杀菌、防疫知识宣传等，无不操心。爬楼梯、巡社区、送物资等“跑腿”的活很频繁。然而，王琼曾在2015年经历一场车祸，右腿骨折、韧带断裂；去年秋天又摔下楼梯，右腿打了一块钢板、三颗钢钉，坐了近一个月的轮椅。如今，疫情来袭，丈夫在火神山、雷神山建设工地加班加点，她索性把家搬到社区，24小时值守。

武汉的冬天尤其难熬。走的时间长了，王琼的右腿就不听使唤，有时会一不小心跪倒在地。一天下来，从膝盖肿到脚踝是常有的事。对此，王琼只是轻描淡写：“大家都是分工合作，关键时候不能因为个人原因影响整体工作。”

坚强的背后，有着家人的支持。“爷爷是退役军人，我进社区工作后，入了党，当上了社区书记，他很骄傲，总是叮嘱我要带好头。”王琼告诉记者。

前几天连日天晴。王琼出门时总是随身携带几个备用口罩，当在社区碰到一些不听劝告出来晒太阳的老年人，她就亲手替他们戴上口罩。“这些天，我们吃了不少苦，也听了很多不中听的话，但社区3112户共6131位居民的健康，比什么都重要。”王琼说。

武汉江岸区丹水池街道丹北社区党委书记吴柏春——

“我是书记，护送患者让我来！”

本报记者 申少铁

“我是书记，让我来！”当得知社区居委会要派人送确诊的新冠肺炎患者去隔离点时，吴柏春挺身而出。

吴柏春是武汉市江岸区丹水池街道丹北社区党委书记。今年49岁的他有28年党龄。社区现有居民3506户8781人，其中65岁以上老人超过1000人，困难群众30多户。疫情暴发后，社区已确诊4例患者，疑似病例18人。现在，老人、困难群众、疑似病例和确诊患者家属是吴柏春重点照顾对象。

“在家里，我就放心不下社区里的工作。”吴柏春说，一段时间以来，他每天在岗，除夕和大年初一也是如此。虽然手下还有两名副手，但事情太多、太杂，吴柏春怕他们应付不过来，“即使在家里，也要不停地接电话，处理问题。”

宣传疫情防控知识、给群众发放物资、上门给孤寡老人送物资、社区消毒杀菌、安排疑似病例隔离、疏解群众心理负担……吴柏春每天早上8点前赶到办公室，晚上11点才回到家里。“很多时候妻子孩子都睡了。我每天早出晚归，与他们多说几句话的机会都没有，更别提照顾他们了。”吴柏春说。

“送确诊的患者去丹水池街道的隔离点需要约15分钟。”吴柏春告诉记者，他这段时间常接触患者，还要帮他们填表格、整理生活用品等，具有较高的感染风险。为保护其他党员干部，吴柏春每次都主动要求护送患者。

1月27日凌晨3点，吴柏春在强烈的腰腹部疼痛中醒来。一开始，他以为自己只是着了凉。剧烈疼痛持续了近一个小时也没有缓解，吴柏春浑身大汗，双手抓着东西。妻子看到他疼痛难忍，强烈要求他去医院。凌晨4点多，吴柏春来到医院，拍了CT，被医生诊断为肾结石。医生给吴柏春打了止痛针，并建议他留院观察。“这可不行，我哪能住院，社区还有那么多群众要照顾。我不在，就会乱成一锅粥。我一定要回去！”吴柏春请求医生。

好在打完止痛针不久，吴柏春的腰腹痛缓解了许多。早上7点，吴柏春觉得自己好了，于是离开了医院，又回到了办公室。“我是一个转业军人，19岁就到了部队，在部队锻炼了十几年。这期间，是党教育了我，培养了我。如今，疫情暴发，正是党和人民需要我的时候，我理应毫不犹豫站出来，发挥党员的先锋模范作用！”吴柏春说：“我这个党委书记做得好不好，下面的党员干部群众都在看着。我要做表率，带领大家一起干，要让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬！”

武汉硚口区韩家墩街道云鹤社区党委书记周海建——

“不管多苦多累，我都坚持到底”

本报记者 鲜 敢

戴着口罩，一身黑色棉衣，胳膊上戴的红色袖标让周海建在人群中很是显眼。2月4日下午5点多，记者在武汉市硚口区韩家墩街道云鹤社区见到周海建时，他正在做群众工作，因为上级部门通知3点钟来接患者去医院的车一直没到，在社区门口等车的家属们情绪不太好，纷纷上前询问。“您先回家等，一会车要到了，我保证马上通知您！”他一面安抚大家的情绪，一面把事情说清楚。

情绪激动的群众陆续返回自己的座位上，继续等车。“街里街坊的，每个患者我都叫得上名字，每个家属我都认识，看着干着急也没办法啊。”擦了擦头上的汗，周海建对记者说。

周海建口中的“街坊”有1.6万余名。因为居住的老年人较多，云鹤社区的防疫压力和工作强度陡增，管辖的379个单元楼栋中，有63个是发热单元，确诊和疑似的病例加起来近40个。平日里，街坊们就是亲人，疫情暴发期间，更不能撒手不管。沟通患者送医、给居家隔离的居民和行动不便的老人送菜，还要在社区里“喊楼”劝大家不要出门和宣讲防疫知识要点，周海建和同事们不光是居民的“跑腿员”，还当起了居民们的“心理医生”。

安排车辆、给居民送菜、派发防护物资、上门排查、社区宣讲……每天的工作都安排得满满当当。傍晚6点多，周海建又提着两大兜蔬菜去居民家上门送货了，他告诉记者：“这个时间大家都在吃饭，居民需求也少一些，算是我最清闲的时候了，要抓紧时间给街坊们送菜。”送菜次数多了，他总结出了一套省时经验。而他自己吃晚饭时却已经是晚上9点多了，一碗泡面，对付一下。

当晚近11点，街道办再次打来电话，告知他当日无法安排病患入院，这让周海建有点失望。紧接着，第二个电话就打来了，是一个患者的家人打来的，预约第二天接送病人去医院做透析。挂了电话，他忙着跟同事一起，分头通知患者家属新的变化，时间又一次悄悄地过了12点。

第二天忙了一上午后，周海建就带着3个同事来到要做透析的患者家。老旧小区没有安装电梯，4人合力把患者从4层楼上抬下，联系医院、调度车辆、接送病人，经验丰富的周海建，如今对这套流程已非常熟练。

防疫大于天，从春节前到现在，周海建一天都没休息过，每天回家都是半夜了，第二天大清早又要出门。为了给居民提供便利，他把自己手机号公示在辖区里的所有小区楼栋，24小时不关机，如今成了居民随时拨打的“热线”，经常晚上刚躺下，居民的求助电话就来了，他又得赶紧起床紧急处理。

因为睡眠少，周海建的双眼布满血丝，在被口罩遮盖的脸上显得更为扎眼。“疫情就是对我们基层干部的‘大考’，不管多苦多累，我都坚持到底。”他坚定地说。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 19 版）