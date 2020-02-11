科学打赢疫情防控阻击战

当前，新型冠状病毒肺炎疫情防控工作正处于关键时刻。打赢疫情防控阻击战，必须全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求。从医学角度看，做到科学防治，需要在控制传染源、切断传播途径、保护易感人群等方面下功夫。

控制传染源。对于传染病防治来说，控制传染源十分关键和迫切。目前，我们对新型冠状病毒的认识还比较有限，还需要科学论证病毒来源，尽快查明传染源和传播途径。在这种情况下，防止人传染人尤为重要。为此，要进一步完善和加强防控，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，加强疫情监测，集中救治患者，对所有密切接触人员采取居家医学观察，完善和强化防止疫情向外扩散的措施。要做好不同人群的分类防护，加速排查疑似病例，提高疑似病例检测效率，跟进做好居家医学观察，通过这些举措阻断人与人之间的传染。同时，要加强科研攻关，深入研究病毒传播致病机理，密切跟踪病毒变异情况，抓紧疫苗研发，为不断完善诊疗方案、防止人传染人提供技术支撑。比如，重点研究如何缩短患者排放病毒的时间。目前，对于新型冠状病毒肺炎还没有特效药，但如果能有效缩短患者排放病毒的时间，既有利于患者个体，也有利于减少病毒传播。做好控制传染源工作，需要注重科研攻关与临床、防控实践相结合，加快整合资源。

切断传播途径。打赢疫情防控阻击战关键在于“防”，而“防”的关键在于切断传播途径。目前，我国采取的强有力的防控措施得到国际社会公认，构筑群防群治的严密防线已成为社会共识。但要全面切断传播途径，还要做许多工作，其中一项重要工作就是广泛深入地宣传传染病预防的科学知识，引导人民群众提高文明素质和自我保护能力。只有公众理解为什么要这么做，才能提高依从性。比如，这次疫情目前主要是通过呼吸道传播的，普通民众预防病毒侵害，戴口罩是最简便、最有效的方法。同时，外出后除了洗手还要洗脸，穿戴的帽子和外套等衣物可在阳光下暴晒，家庭和工作场所要定期通风，这些举措也有利于切断传播途径。

保护易感人群。新型冠状病毒威胁着每个人的健康，所有年龄段的人都能感染。但在一般情况下，老人、孕妇和儿童对环境中的有害因素更敏感，属于易感人群，需要特别注意加强防护。国家卫健委发布的《关于做好老年人新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》，要求将老年人的疫情防控作为当前的重要工作来抓，尽最大努力减少重症和死亡病例。此外，国家卫健委还召开了主题为“老年群体和社区防控”的新闻发布会、“孕产妇和儿童疫情防控”的新闻发布会。保护易感人群，还需要易感人群自身提高防护意识和能力。老年人要尽量减少外出，避免去人员密集的公共场所如商场、车站、公共浴池、棋牌室等；从正规渠道了解信息、学习知识，不信谣，不传谣。对于儿童，要让其佩戴儿童专用的口罩，及时用有效的消毒液给儿童手部等消毒，回家后要及时更换衣物。提高易感人群身体的天然抵抗力，对防控疫情也有一定帮助。易感人群尤其要保证休息，注意营养均衡，适当进行锻炼，提高自身抵抗力。

（作者为南京大学医学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 09 版）