提高科学思维能力 打赢疫情防控阻击战

内容提要

战胜各种风险和困难，必须具备科学思维能力。在当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的严峻斗争中，广大党员干部要进一步提高战略思维、历史思维、辩证思维、创新思维、法治思维、底线思维能力，不断增强工作的科学性、预见性、主动性和创造性，坚决打赢疫情防控阻击战。

当前，全国人民正在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，与新型冠状病毒肺炎疫情进行坚决斗争。习近平同志强调：“在中国共产党的坚强领导下，充分发挥中国特色社会主义制度优势，紧紧依靠人民群众，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们完全有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。”我们要认真学习贯彻习近平同志关于疫情防控的重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，努力提高科学思维能力，坚决打赢疫情防控阻击战。

提高战略思维能力

战略思维能力是指高瞻远瞩、统揽全局，善于把握事物发展总体趋势和方向的能力。提高战略思维能力，应站在战略全局的高度观察、思考和处理问题，做到高瞻远瞩、着眼大处，把握方向、驾驭全局，在把握战略全局中推进各项工作。

在打赢疫情防控阻击战中提高战略思维能力，就要提高政治站位，不忘初心、牢记使命，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，把思想和行动统一到习近平同志重要讲话、重要指示精神上来，统一到党中央决策部署上来。要深刻认识到做好疫情防控工作直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放。坚持人民至上的价值取向，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，牢记疫情就是命令、防控就是责任，把投身疫情防控第一线作为践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石，做到守土有责、守土担责、守土尽责。增强工作的原则性、系统性，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的原则，制定周密方案，内防扩散、外防输出，组织各方力量开展防控。

提高历史思维能力

历史思维能力是指善于运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作的能力。提高历史思维能力，应从历史中吸取智慧，总结历史经验，牢记历史教训，做好现实工作，更好走向未来。

中华民族历来有不畏艰险、直面挑战的勇气和智慧，历来有在艰难困苦中不屈不挠、团结奋战、守望相助的优良传统，是一个勇于面对困难、不断战胜困难的伟大民族。在长期历史发展进程中，中华民族经历过许许多多苦难，但每次都能战胜挑战、浴火重生，不断从苦难走向辉煌，巍然屹立于世界民族之林。新中国成立以来，我们党团结带领人民有效应对1998年的特大洪水、2003年的非典疫情、2008年的汶川特大地震等重大灾害，夺取了抗灾救灾的伟大胜利。中国特色社会主义制度经受了无数风雨的洗礼、应对了无数风险挑战，彰显出强大生命力和巨大优越性。历史已经并将继续证明，我们党具有应对任何风险挑战的能力，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。

实现中华民族伟大复兴不可能一帆风顺，必然会遇到各种可以预见和难以预见的风险挑战。突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，是我们前进道路上需要有效应对的风险挑战，也是我们必定能够战胜的风险挑战。党员干部要从历史中汲取智慧，坚定信心，无惧任何风险挑战。同时，认真总结历史经验，不断深化对重大疫情防控规律的认识，使这次疫情防控阻击战的方法更科学、措施更有力、成效更显著。

提高辩证思维能力

辩证思维能力是指善于抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力。提高辩证思维能力，应客观地而不是主观地、发展地而不是静止地、全面地而不是片面地、系统地而不是零散地、普遍联系地而不是孤立地观察事物、分析问题、解决问题。

疫情防控阻击战涉及方方面面，要科学统筹、善于谋划，紧紧依靠人民群众，群策群力化解各种难题。打赢疫情防控阻击战，既要保障物资供应，做好最充分的物质准备；又要凝聚中国力量、弘扬中国精神，不断赋予民族精神以新的时代内涵，形成凝聚人心、克敌制胜的强大精神支柱，形成坚不可摧的强大信心。处理好局部与全局的关系，各地区各部门必须增强大局意识和全局观念，坚决服从中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的指挥。各地区各部门采取举措既要考虑本地区本领域防控需要，也要考虑对重点地区、对全国防控的影响。处理好疫情防控与生产生活的关系，在加强疫情防控的同时，努力保持生产生活平稳有序。处理好城市疫情防控与农村疫情防控的关系，既要加强城市疫情防控工作，又要对农村全面排查，加强农村疫情防控工作。处理好救治感染患者与医护人员自身防护的关系，既要集中医疗资源和力量全力以赴救治感染患者，又要关心和保护好广大医护人员。处理好疫情防控与经济社会发展的关系，疫情严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。

提高创新思维能力

创新思维能力是指敢于超越陈规，善于因时制宜、知难而进、开拓创新的能力。提高创新思维能力，应从根本上打破惯性思维，破除思想僵化、形式主义和无所作为，以敢为人先的锐气实现变革和创新。

疫情防控阻击战是一场硬仗。只有提高创新思维能力，才能有效应对新情况新问题，不断取得疫情防控阻击战的新突破、新进展。战胜疫病离不开科技支撑。要科学论证病毒来源，尽快查明传染源和传播途径，密切跟踪病毒变异情况，及时研究防控策略和措施。调动高校、科研院所、企业等各方面积极性，组织动员全国科研工作者参与疫情防控方面的科研攻关，推动相关数据和病例资料的开放共享，加快病毒溯源、传播力、传播机理等研究，及时完善防控策略和措施。加强有效药品和疫苗研发，注重科研攻关与临床、防控实践相结合。正视存在的问题，创新信息发布机制，及时发布权威信息，回应群众关切，增强及时性、针对性和专业性，引导群众增强信心、坚定信心。有针对性地开展精神文明教育，加强对健康理念和传染病防控知识的宣传教育，教育引导广大人民群众提高文明素质和自我保护能力。继续做好同世界卫生组织、有关国家和地区的沟通协调，促进疫情信息共享和防控策略协调。

提高法治思维能力

法治思维能力是指增强尊法学法守法用法意识，善于运用法治思维和法治方式解决问题、推动工作的能力。提高法治思维能力，应增强法治观念，做到在法治之下想问题、作决策、办事情，把对法治的尊崇、对法律的敬畏转化成思维方式和行为习惯。

新型冠状病毒肺炎疫情影响经济社会发展的方方面面，依法科学有序防控至关重要。党员干部要进一步提高法治思维能力，按照法律法规加强防控力度，完善应对方案，全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控工作提供有力法治保障。加大对传染病防治法的宣传教育，引导全社会依法行动、依法行事。在做好疫情防控各项工作的同时，妥善处理疫情防控中出现的各类矛盾和问题，加强治安管理、市场监管等执法工作，加大对暴力伤害医务人员的违法行为打击力度，严厉查处各类哄抬防疫用品和民生商品价格的违法行为，依法严厉打击抗拒疫情防控、暴力伤医、制假售假、造谣传谣等破坏疫情防控的违法犯罪行为，保障社会安定有序。疫情防控是一场“大考”，检视的是责任，考验的是担当。决胜这场“大考”，既靠内生动力，也靠外部压力。要加强督查和问责，对党中央决策部署贯彻落实不力的，对不服从统一指挥和调度、本位主义严重的，对不敢担当、作风漂浮、推诿扯皮的，除追究直接责任人的责任外，情节严重的还要对党政主要领导进行问责。对失职渎职的，要依纪依法惩处。

提高底线思维能力

底线思维能力是指立足最低点争取最大期望值的能力。提高底线思维能力，应善于运用底线思维的方法，从最坏处着眼、向最好处努力，牢牢把握工作主动权。

纵观人类社会发展的历史，人类与病毒的斗争从未停止。在当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的严峻斗争中，我们面临不少新情况新问题。比如，有的病人早期体温不高或正常，存在隐性感染者，这大大增加了防控难度。坚决打赢这场没有硝烟的战争，就要增强忧患意识、坚持底线思维，从最坏处着眼、向最好处努力，着力防范化解疫情防控的重大风险，保障人民群众生命安全和身体健康。坚持“宁可十防九空，不可失防万一”，把问题想得严重一些，把风险想得大一些，把措施定得更周密一些，制定出全面系统的防控方案，筑起疫情防控的严密防线。不断深化对疫情传播规律的认识，做好疫情监测、排查、预警等工作，把各项防控措施落细落实。切实做好生活必需品供应的应急预案，加强市场监测，下好先手棋、打好主动仗，努力做到未雨绸缪，保障生活必需品的市场供给和价格稳定。

（执笔：丁晋清）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 09 版）