湖北坚决问责疫情防控中违反工作纪律、履责不力者

人民网武汉2月10日电 （记者田豆豆）武汉市文化和旅游局产业发展处处长盛从锋擅离职守，没有履行疫情防控包保责任，造成严重不良影响，被免职并予监察立案调查审查。通城县实验小学副校长张新甫隐瞒自己和妻子曾经前往武汉情况，在妻子黄某出现咳嗽、发烧等症状后，仍违规操办父亲寿宴，邀请村民及同事多人参加。1月24日，其妻子确诊新型冠状病毒肺炎。张新甫被开除党籍并移送公安机关依法处理。

2月10日，湖北省纪委通报曝光5起疫情防控中违反工作纪律、履责不力典型问题。省纪委强调，要把纠治疫情防控工作中的形式主义、官僚主义作为当前重要任务，对贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示批示精神不用心不用力问题，对只说不干、说假话、报假情问题，对不服从统一调度、违反工作纪律问题，对整天忙于开会发文、填表报数而不解决实际困难等问题坚决查处、严肃处理，切实为疫情防控提供坚强纪律保障。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 06 版）