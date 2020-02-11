医者仁心，造就人间大爱。凡为医者，必有敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神

“下午6点，我完成了今天的值班任务。脱下厚厚的防护服，走出隔离病区的时候，突然想起今天是自己30岁生日。走在院区里，我在心中默默许下今年的生日愿望：愿疫情早日结束，愿所有的患者都能康复，愿所有医护人员都能平安回家！”湖南中南大学湘雅二医院援助医疗队队员侯亦平到武汉后第三天，在日记中写下了这样一段话。三十而立的生日，挺立而起的，是崇高的人生使命，是高尚的道德情操。

疫情暴发后，全国像侯亦平一样忘我奋斗在抗疫一线的医护人员还有很多很多。在疫情最重的湖北武汉，许多医护人员放弃春节休假，坚守岗位，而且超负荷工作，有的忙得顾不上吃口热饭，有的每天只睡两三个小时，有的白天黑夜“连轴转”。为了有力有效抗击疫情，在党中央号召下，各省区市纷纷派出援助医疗队，迅速投入战斗，同当地医护人员一起，成为风雨中最美的彩虹。当疫情持续肆虐，是什么让他们坚守岗位、忘我付出？是什么让他们义无反顾、直面危险？

医者仁心，造就人间大爱。凡为医者，必有敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神。面对感染疫病的患者，医护人员一律同等看待，心里所想的是救死扶伤的神圣职责。患者面对疫情惊惶不安、手足无措，医护人员成为他们的真挚朋友。有医护人员的妻儿父母感染了疾病、被隔离治疗，但他们依旧坚守在岗位，专心救治患者，甚至没有时间去隔离区看一眼亲人。这就是白衣战士的无畏、无私，这就是为什么我们应对他们给予最充分的信任、最有力的支持。

医者担当，向我们诠释了“最可爱的人”的新内涵。这些天来，一线医护人员被口罩勒到破皮的脸颊、被汗水浸到泛白的双手、席地而眠的样子、站立吃盒饭的背影，感动了无数网友。有的医护人员值班期间只吃一顿饭、上一次厕所，为的就是尽可能节省使用防护用品。在疫情和困难面前，医护人员以实际行动践行了“救死扶伤，不辞艰辛”“为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生”的誓言。也正是这份责任担当，让无数医护人员即使再饥饿、劳累，甚至面对极高的传染风险，依然坚定地冲锋在前，为人民群众筑起一道道健康防线。

在抗击疫情的战役中，医护人员的付出理应受到尊重，救治患者所需的医疗物资必须得到最大限度保障。我们应该给医护人员，特别是直面风险的医生和护士更多爱护和支持。医疗物资特别是口罩和防护服短缺，会严重限制医护人员的救治能力，增加他们被感染的风险。有关部门应该尽最大努力调配物资，让医护人员吃得上热饭、防得住风险，让他们可以从容、安心、安全地救治患者。

疫情是魔鬼，但终究会被战胜。最近，每天都会有患者从重症监护室转移到普通隔离病房，每天都会有患者康复出院，这是医护人员携手患者共同抗击疫情的胜利，不仅医护人员脸上露出微笑，全国人民也欢欣鼓舞。相信在全社会的共同努力下，这场疫情防控阻击战我们一定能赢得最终胜利！

（作者为本报记者）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 05 版）