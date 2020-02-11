严格管控，也要人文关怀

一场突如其来的疫情，让全国上下都行动了起来。随着防控工作的层层落实，从北到南，从乡村到社区，人们共同投入到这场看不见硝烟的战斗中。

面对疫情，各地严防严控，加强人员管理，织起一张张强大的防控网，对阻止疫情进一步蔓延起到了重要作用。广大基层干部早出晚归、坚守岗位，逐户排查、细致服务，无畏坚守与无私奉献让人感动。然而在少数地方的防控措施中，也出现了不文明甚至不合法的现象。有的社区把体温检测无异常的外地返工人员挡在了小区门外；一些外地人员的个人隐私信息被公开……凡此种种，既谈不上有法可依，也谈不上科学理性，应该警惕和纠正。

加强对返城人员管理的初衷，是为了防止疫情输入，阻断疫情传播。但防控的具体措施不是拍脑袋形成的，需要依法审慎决策、依法付诸实施。一些管控看似“严格”，事实上存在着很大的隐患。返城人员进不去家门，也不容易回到故乡，倘若身体出现突发状况怎么办？是否会因为情绪波动和辗转住处给防控带来新的风险？

病毒必须隔离，但人心不能疏离。人们回到工作地，是为了尽快投入工作，有的可能是为了尽早投身重点物资生产中去，为打赢疫情防控阻击战作贡献，因此不宜简单粗暴搞一刀切。社区可采取更加合理的措施，比如提前与外地租户联系，协商暂缓返回，对返回的人员做好登记统计，开展医学观察，并将其纳入重点关注人群，等等。

疫情防控是一场人民战争，要打赢这场战争必须突出人文关怀。隔离安置绝不等于简单地把门“封起来”，而是要在确保安全隔离的同时，提供生活保障，做好医学监测，加强心理疏导。抗击疫情无法一蹴而就，帮助患者其实就是帮助我们自己，最终是为了让我们共同生活的家园早日恢复安宁。

除此之外，那些受疫情影响较大的特殊困难群体也不容忽视，比如独居的孤寡老人、生活自理有困难的残疾人、长期患病在家的人等。疫情当前，他们不方便就医，有的可能面临生活无法保障的问题。只有作最周全的考虑，进行妥善安排，才能解除他们的燃眉之急和后顾之忧。

“出入相友，守望相助”。人文关怀是应对灾难的强大精神力量。无论是应对非典疫情还是驰援汶川地震，在各种重大风险考验面前，全社会万众一心、众志成城，取得了最终的胜利。眼下，疫情防控形势依然严峻复杂，我们既要有严格的管控，也要有温暖的关怀，从而凝聚起全社会的力量，守护共同的家园。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 05 版）