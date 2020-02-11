为疫情防控提供有力法治保障

疫情防控正处于关键时期，依法防控、依法治理，有助于进一步把我们的制度优势转化为治理效能，在疫情防控中发挥更加有力的保障作用

2月5日，在中央全面依法治国委员会第三次会议上，习近平总书记强调，从立法、执法、司法、守法各环节发力，全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控工作提供有力法治保障。

打赢疫情防控阻击战，离不开法治的保障和助力。当前，疫情防控正处于关键时期，依法防控、依法治理，有助于进一步把我们的制度优势转化为治理效能，在疫情防控中发挥更加有力的保障作用。我国应急管理领域的制度建设相对比较完备，从传染病防治法、突发事件应对法，到突发公共卫生事件应急条例、政府信息公开条例，再到各领域、各地方、各位阶的专门法律法规、应急预案以及工作机制等，形成了比较完整立体的制度体系，确保了疫情应对工作有法可依、有章可循，各项防控工作依法有序开展。

疫情发生后，我们严格执行疫情防控和应急处置法律法规，采取了有效的管理措施。比如，党中央成立中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组、向湖北等疫情严重地区派出指导组，国务院发布延长春节假期的通知，国家卫健委每日通报全国疫情，各省、区、市先后启动重大突发公共卫生事件一级响应，多个城市对进出城市的交通进行管控，各级党委和政府成立临时性的指挥机构，依法严厉打击扰乱市场秩序行为，依法严肃追究相应人员对疫情防控的失职失责行为，深入开展疫情防控专项监督检查，等等。这些防控措施，对控制疫情起到了显著作用，有效遏制了疫情的进一步蔓延。

疫情防控中，针对法律规定存在的漏洞及时进行修补，有助于进一步完善疫情防控相关立法，保证疫情应对工作于法有据。比如，此前，由于新冠肺炎属于新型传染病，未被列入我国传染病防治法按甲类、乙类和丙类来确定防治的传染病范围，十分不利于疫情防控工作的推进。对此，国家卫健委及时发布公告，宣布将新冠肺炎纳入乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施，使得对病毒的防治有了合法依据，有力推动了疫情应对工作。这提示我们，疫情防控越是到最吃劲的时候，越要坚持依法防控，在法治轨道上统筹推进各项防控工作，保障疫情防控工作顺利开展。

也要看到，在疫情防控中，少数地方出现了有法不依、执法不严、违法不究等不利于疫情防控的现象。比如哄抬物价、拒绝管控、逃避隔离、传播谣言、泄露个人信息等；又比如，有的地方封村堵路、截留防疫物资等。对这些行为，必须加大执法力度，加强治安管理、市场监管等执法工作，严厉查处各类哄抬防疫用品和民生商品价格的违法行为，依法严厉打击抗拒疫情防控、暴力伤医、制假售假、造谣传谣等破坏疫情防控工作的违法犯罪行为，保障社会安定有序。同时，各地在出台疫情防控措施时，也要坚持比例原则，体现行政行为的必要性，若有多种措施可供选择的，要选择有利于最大程度保护公民、法人和其他组织权益的措施，保障好人民群众生命健康安全。

当前，全国上下正在齐心协力应对疫情。越是在突发事件和紧急状态下，越是要充分发挥法治在疫情防控中的引领和保障作用，善于运用法治思维和法治方式开展应对工作，依法防控、依法审慎决策，汇聚起抗击疫情的磅礴力量。

（作者单位：天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津社会科学院基地）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 05 版）