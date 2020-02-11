人人有责，疫情防控从我做起

增强健康理念、提升疫情防控知识水平，提高文明素质和自我保护能力，是千家万户抵御疫情的最佳方式

以非常之战役应对非常之疫情，防控之网必须织得密而又密，政策措施必须施行得严而又严

全国上下共同抗击新冠肺炎疫情之际，一则科普视频广为流传。画面中，一排火柴密集扎堆，点燃其中一根，根根都会被点燃；但只要挪走旁边两根，火势就能被阻隔。这不仅展示出隔离救治的意义，更生动说明每个人都是疫情防控的重要一环。只有环环相扣、人人尽责，才能及时阻遏疫情蔓延的势头。

2月3日，中央政治局常委会召开会议，特别强调“进一步培养居民健康生活习惯”。这也说明，每个人都是疫情防控的主体。自疫情防控阻击战打响以来，白衣天使冲锋在前，建设单位连轴施工，生产企业开足马力，爱心人士捐款捐物……无数人都在为疫情防控贡献力量。在非常时期，对普通人来说，“宅”在家中也是一种责任，保护好自己就等同于保护好他人。也正是出于这样的考虑，新春佳节，有人放弃全家团圆，有人按捺住呼朋唤友的心情，有人“全家总动员”戴好口罩、做好防护，每个人都在用自己的方式，参与这场疫情防控阻击战。

如果说努力提高治愈率是医护人员的职责，那么努力降低感染率、遏制疫情蔓延，则需要每个人从我做起，筑牢健康防线。正是在居家期间，不少人发现好好洗手原来如此重要，经常触摸的电梯按钮、门把手等地方也是防控疫情的重点。勤通风、勤洗手、不聚会、少串门、戴口罩……各地各部门给出的“口诀”“指南”，既是阻断病毒传播的科学方法，也包含有益于身体健康的生活习惯。增强健康理念、提升疫情防控知识水平，提高文明素质和自我保护能力，是千家万户抵御疫情的最佳方式。

面对复杂严峻的疫情态势，适度的焦虑可以理解，也能够敦促人们采取更严格的防护措施。但是，焦虑过度，也可能为形形色色的谣言传播提供土壤，引发不该有的“过激反应”。谣言止于智者。不信谣、不传谣，保持理性、尊崇科学，我们就能更加坚定战胜疫病的决心和信心。

以非常之战役应对非常之疫情，防控之网必须织得密而又密，政策措施必须施行得严而又严。政府部门出台严格举措，也需要社会公众多一分理解、多一些配合，形成同舟共济、群防群治的合力。比如湖北黄冈、浙江温州等疫情相对较重的地区，都果断采取了出行管控措施。这虽然给居民的日常生活带来一些不便，但绝大多数人对此表示理解和支持。在一些地方，出现个别人在公共场所不戴口罩、粗暴对抗防控人员等现象，遭到网友批评。防止疫情进一步蔓延，既需要有关部门采取切实有效的措施做好防控、备好预案，也离不开每个人的理解、遵守和执行。唯有如此，才能筑起一道保护自己、惠及他人的生命防线。

病毒无情人有情。有人在网上提问，疫情面前作为普通人的我们应该做点什么？“不添乱”“不侥幸”“不传谣”收获了广泛认同。无论是居家隔离，还是返城返工，密切关注疫情动态、充分了解相关知识、做好防护措施，每个人都积极参与疫情防控，都为战“疫”增添力量，就一定能打赢疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 05 版）