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基层干部罗浩主动担当转运司机——

24小时待命 百分百投入（来自疫情防控一线的报道）

人民网记者 吴 君

2020年02月11日08:33 来源：人民网－人民日报

每天早上6点钟，罗浩就出门了，开始他一天的工作。他主要负责转运与新冠肺炎患者密切接触的人员，有时一天得转运六七批人，最远的来回有20多公里。

回到指挥部时，往往已经到了第二天凌晨近两点，消完毒之后，罗浩就躺在凳子上或者在值班室里眯一会儿。“忙的时候，饭都顾不上吃。”罗浩说，大家现在只要感冒咳嗽就会给他们打电话，他要24小时待命，一有群众电话，就得立马出动。

1月21日，在湖北省崇阳县天城镇防控工作会上，镇党委书记廖旦调来了一辆转运用车，但是缺一名护送司机。

“我会开，我愿去！”平日里说话不多的罗浩主动请缨。1月22日，罗浩吃完晚饭便赶往镇里的指挥部，从那时候起，他一直坚守岗位，春节也在这里度过。

罗浩1995年入伍，在部队时入了党，1996年退役后到崇阳县工作。2019年3月，罗浩来到天城镇，成为该镇一名副科级干部。

天城镇离武汉只有100多公里，人口将近20万，春节期间从武汉归来的人较多，与新冠肺炎患者密切接触人员也较多。由于很多人开始时没出现任何不适，当罗浩上门劝说他们去医院时，遇到了许多困难。

1月23日，天城镇一位60多岁老人的老伴确诊后，罗浩带这位老人到医院隔离，不料老人刚到医院，就后悔了。

“要在医院待14天，那可不行，最多我只能去两三天。”说完，老人就要回家。罗浩和县里的干部耐心给老人做工作，最后老人认识到问题的严重性，同意了隔离。

不仅要磨嘴皮子，也得有好性子。罗浩上门转运人员时，要等他们收拾好东西，到医院了还要等检查结束才能离开，每转运一个人至少得花两个多小时。罗浩说：“老百姓遇到这些事情都很害怕，我们等得久一点不算什么。”

“我现在最怕的就是上厕所，因为上厕所就得脱防护服，所以也不敢多喝水。”罗浩告诉记者，要确保自身安全，他每天都得穿戴防护服、口罩和面罩，加上医疗物资紧张，他只能将“损耗”降至最低。

罗浩的小女儿今年9岁，原本他答应这个春节在家好好陪女儿，疫情突发，他不得不食言。想女儿了，罗浩就去家附近，远远地看一会儿，有时候远远地说几句话就离开。“等疫情结束后，我一定要找时间带女儿出去玩几天！”罗浩说。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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