别生扛 这些情况该去医院还得去

“新冠”病毒出没，留在家中不出门成了大家的共识。一些人更是把此时的医院视为龙潭虎穴而不敢去看病。但新的问题出现了，当我们觉得不舒服的时候还能不能去医院的急诊室看病呢？什么样的情况该去，什么样的情况又最好不要去呢？针对常见的情况，今天就来给大家挨个儿说说吧。

发烧需就诊 流感、新冠都得治

对，你没听错。当你出现发烧的时候，我的建议是尽快去医院发热门诊就诊。很多人可能立刻会想到去发热门诊是不是会被新型冠状病毒传染上啊，这样的想法是能够理解的。

但关键问题是，此次新型冠状病毒发作的时间和常见的流感流行时间重叠，这增加了疾病的诊断难度。当你出现发烧症状时，你可能面对的是两种情况：一种是你只是得了普通的流感，要是这样，尽早看病是一件有益的事。如果你只是得了甲型流感，那么口服奥司他韦对于发病的前48小时就变得比较重要了，而错过这个时间窗治疗会变得复杂得多；当然你也有可能是感染了新型冠状病毒，那么早诊断、早治疗、早隔离是对你及身边人最大的负责任。治疗及时有效的情况下，最新的统计是新型冠状病毒的患者死亡率仅比常见的流感高一点有限。有媒体报道，个别人明知自己有被感染风险依然不去医院，躲在家中，这样一方面会延误诊断的最好时机，另一方面也会给家人带来感染的风险。所以当你出现发热时尽早去医院看病毫无疑问是最明智的选择。

活动受限、语言不清 抓紧就医

不管是出现何种脑卒中症状，例如突发的头晕头痛，肢体活动障碍，言语不清等等神经系统症状时应尽快到医院急诊就诊。急性脑缺血的静脉溶栓时间窗为3小时，错过时间窗将错过最好的治疗时机，所以一旦出现急性脑血管病症状时尽快去医院是唯一正确的选择。

心脏不好吃药未缓解 快治

在特殊时期，有心脏病史的患者如果出现心脏症状时，应该先行含服硝酸甘油。五分钟后未能缓解应再次含服，一共含服三次，如果症状仍不能缓解，应该尽快前往医院就诊。急性心梗行心脏造影和支架的时间窗是6小时，错过时间窗将错过挽救心肌的最佳时机。

严重外伤 需去医院处理

大出血或出现伤处畸形及严重肿痛的病患，包括出现功能障碍的病患，都要及时到医院急诊就诊，进行相应的处理。而比较轻的外伤，伤口可以自行止血的，伤处无畸形，无严重的功能障碍的都可以自行在家先观察处理，如果情况好转可以不必急于去医院处置。

腹痛厉害 也得看医生

因为导致腹痛的原因多种多样，所以腹痛的诊断往往复杂。严重的腹部疾病往往腹痛会是持续性的，或者疼痛发作严重时，需要身体维持在一个特殊的位置才能好转，这些都是腹部问题比较严重的标志，需要立刻去急诊就诊。而一般炎症性疾病引起腹痛的标志，往往腹痛会是一阵好一阵坏，疼一阵后可以自己缓解下来，同时会伴有呕吐、腹泻的症状。这种时候倒是不用紧张，如果能够大体正常的喝水、喝粥，就不用急于去急诊看病。

当然还有很多其他的急性病症像消化道出血、像严重的过敏反应等情况，数不胜数，不能一一分析。我想对大家说的是，作为医务人员，我们更不希望有更多的人交叉感染，所以每一家医院都会尽可能地保证来医院看病的每一个人的安全。如果你出现了必须要来急诊解决的情况时，请在充分自我防护的情况下放心地来医院就诊吧。

文/刘昶（北京友谊医院）