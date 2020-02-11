社区封闭管理 北京出台基层防疫十举措

2月10日，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，重点介绍基层防疫工作安排。日前，北京出台了《关于进一步加强社区（村）疫情防控工作的通告》，进一步细化10条防控举措。市社区防控组副组长、办公室主任，市委组织部副部长张革在发布会上表示，随着各企事业单位陆续开工，北京迎来返京人员高峰，当前疫情防控进入关键时期，社区防控需要进一步提高标准。

快递送至指定区域

此次通告共10条举措，包括 “七个严格”和“三个强化”。在社区（村）防控工作方案基础上，对居住小区（村）封闭式管理、核实登记小区（村）来往人员和车辆、抵京人员登记、重点人群管理服务、集中隔离、公共空间管理、出租房屋管理等重点方面提出了更加严格的要求。

针对重点区域，通告要求，对社区（村），提出要进一步严格居住小区（村）封闭管理，在出入口设置检查点，居住人员和车辆凭证出入，进入人员必须佩戴口罩并进行体温检测。严格核实登记小区（村）来往人员、车辆。无物业、无安保、开放式小区由属地街道（乡镇）负责落实封闭措施。社区（村）传播疫情时，视情况对住宅单元楼门、小区（村）等实行封闭式隔离。

对公共空间，提出社区（村）非生活必需的文体活动室、娱乐室等公共场所一律关闭，避免人员集聚。街道（乡镇）、社区（村）、物业企业、产权单位要做好公共场所清洁消毒、垃圾分类处理、环境整治等工作。机关事业单位办公场所、园区、楼宇、企业等要加强体温监测，认真筛查发热人员，坚持“日报告”“零报告”制度。

对于接收快递问题，张革表示，通告明确规定，快递要送至小区（村）指定区域，由客户自行领取。对于指定区域的设置，张革说，要尽量避免人群的聚集。可以采取错时分区的方式，减少人群的聚集。对于小区内的居民，特别是一些困难群体，也可以根据实际情况作出妥善安排。

密切接触者集中隔离

针对各类群体，通告要求，抵京人员在抵京当天应及时向居住地所在社区（村）报告健康情况，并配合完成个人信息登记工作。

对抵京前14日内，离开疫情高发地区或者有过疫情高发地区人员接触史的人员，通告提出应按规定接受医学观察或者居家观察，主动报告健康状况，配合相关管理服务，一律不得外出；出现发热症状，应按规定及时就诊。

对本市新增并经卫生健康部门流行病学调查确认后的密切接触者，通告指出原则上由各区负责实行集中隔离，并进行医学观察。

同时，对房屋出租，房屋租赁中介企业或业主要明确防控责任人和联系人，按照要求向社区（村）提供出租房屋和承租人动态信息。

确诊病例活动小区彻底消毒

北京市疾控中心每日更新新发病例活动过的小区或场所。那么小区里发现确诊病例，居民应该如何防护？北京市疾控中心主任医师吴疆说，小区里面一旦有病例，居民分为密切接触者和其他人两类，密切接触者需要医学观察，其他人正常生活。相关工作人员会排查密切接触者，对小区进行终末期消毒。

目前，北京市疾控中心已经发布了新型冠状病毒感染的肺炎流行期间病例所在小区居民防控指引。发现确诊病例并隔离后，疾控机构会在病例离开后，对病例住所进行彻底消毒。小区物业部门（自然村村委会）会在疾控机构的指导下做好小区公共区域的清洁消毒。

小区里的人员，其中在无防护状态下与病例有共同居住、学习、工作等近距离接触的人员，会被通知为密切接触者进行居家或集中隔离医学观察。

吴疆强调，确诊病例已收入定点医院进行救治，小区居民不用担心和焦虑。希望大家在疫情期间注意“勤洗手、戴口罩、常通风、勤锻炼、不扎堆、讲礼仪、稳心态、不信谣、不传谣”。认真落实好北京市刚发布的关于进一步加强社区（村）疫情防控工作有关要求。如有疫情防控方面的问题，请拨打12345或登录北京新冠肺炎线上医生咨询平台进行咨询。如有发热、咳嗽等症状，请及时到发热门诊就医并做好个人防护。（记者 肖涌刚 常蕾）