娃病了 送你“宅”家护理手册

宝宝抵抗力弱，流感高发季本来就容易有个头疼脑热，再加上“新冠”病毒横行，这到底要不要去医院成了不少家长要面对的“灵魂拷问”。儿科门诊大量的患儿，可以说每天90%的患儿无非都是因为发热、咳嗽、呕吐、拉肚子、肚子痛等常见病来就诊。然而究竟有多少需要刻不容缓地来急诊？有多少可以在家中自行护理治疗？针对娃儿的不同症状，我们来简单梳理一下，让您的心中自有个定夺。

精神状态好未必去医院 我们反复提到了患儿的精神状态，俗话说孩子生病没装假，这些常见病中，如果孩子精神活跃、食欲旺盛、小婴儿哭闹不厉害，您不必来急诊。即使大孩子伪装肚子痛逃避上学，您也可以察言观色地注意一下他的精神状态怎么样。

退烧有过程 任何疾病的恢复都要有个过程，发热的高低并不代表疾病的轻重。掌握了临时退热处理，您不必因为烧不退短时间内跑医院几次。

疫苗接种后、长牙期间，都会有低热，如果孩子精神好，无其它不舒服表现，不需要特殊处理；活动后、情绪激动、穿得太多都会引起体温增高，诱因去除，体温自然降至正常；如果只是偶尔一次性低热1次，38℃以下，孩子精神头好，正常吃喝，可以不认为是生病。

“小”感冒无需特殊处理 普通的病毒性感冒是自限性疾病，应用抗生素无效，如果孩子只是流涕、打喷嚏，不影响睡眠、吃喝，不需要特殊处理，小婴儿慎用复方感冒药，注意护理，症状可消失。偶有几声咳嗽，根据年龄可以适当予止咳药口服。

腹泻可由家长带大便样本检测 呕吐常常伴发腹痛、腹泻，家长可以带患儿大便标本到医院进行检测。病毒性腹泻一般是水样便，伴有呕吐，注意补液，谨防脱水；细菌性腹泻大便常常有黏液、甚至脓液、血丝等，要及时应用抗生素治疗；腹泻初期，可给予家中自备的益生菌、蒙脱石口服，酌情口服补液盐，根据便常规结果决定是否应用抗生素。

患儿因为饮食不当，无感染因素所造成的胃肠炎，只需控制饮食，可予调理肠道微生态或者健脾胃药物口服。

流感流行季，发热、呕吐、腹痛，要注意流行性感冒，但一般伴有全身症状，流涕、头痛，全身痛，即使咽拭子流感检测是阴性，也要经验性予抗流感治疗。初期反复高热家长不必过度恐慌。

注意：便常规可见少量红细胞，不除外腹泻导致肛门周围黏膜破损所致；但便血明显，伴有呕吐、腹痛（小婴儿精神差时腹痛查体不典型），要紧急影像学检查，除外肠套叠，属于外科急症。

腹痛无缓解，脐周、上腹逐渐转移到右下腹压痛，要注意阑尾炎，需要查血常规、腹部超声确诊。

咳嗽可视情况服用糖浆 感冒后的每日几声咳嗽，根据严重程度可以自行口服止咳糖浆。被医生确诊后的支气管炎或者肺炎的患儿，给予相应治疗后，1-2天内突然咳嗽频繁，这很可能是疾病恢复的一个过程。这时已经不是刺激性干咳，或者阵发性地有痰咳不出，而是可以感觉到喉咙湿润、痰液增多，其实是经治疗后痰液稀释容易咳出（小婴儿咽下自消化道排出），没那么痛苦了。

不需要输液治疗的咳嗽，家长还可以自备雾化机，根据医生指导，家中自行雾化治疗。冬季要保持房间湿度、清洁度，减少灰尘、尘螨等。

以上是最近一些常见病涉及的问题，您会发现，萌娃的一些风吹草动，您在家中就可以护理了。您要记住：输液不是万能的，消炎药也不是随便用的，任何疾病的恢复都需要时间的。过多的焦虑会传递给孩子，也会加剧孩子对疾病的恐惧心理。当然，如果您实在拿不准需不需要立刻到医院，或者直觉告诉您，孩子病得很重！那么，别犹豫，为了安全起见，戴上口罩，做好防护，立刻来医院。

文/韩宪喻

（北京儿童医院顺义妇儿医院）