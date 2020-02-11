武汉今日拟完成所有疑似患者检测清零

2月10日，湖北省召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新闻发布会，重点介绍武汉市疫情防控工作。湖北省委副书记、武汉市委书记马国强介绍，经过努力开拓病床全力收治，到2月10日中午，1499名重症确诊患者都全部入院。2月11日，武汉将完成所有疑似患者检测清零。武汉市金银潭医院党委副书记、院长张定宇介绍，出院患者，包括重症和危重症患者，目前没有出现复发和再次感染的病例。

发布会上，马国强介绍，在疫情防控方面，武汉开展了全民健康普查，截至2月9日，一共排查了3371个社区、村，按户数算总共排查了421万户，1059万人，户数排查的百分比达到98.6%，人数排查的百分比达到了99%。通过排查了解到，2月8日，确诊的重症患者中有1499人没有得到入院治疗。经过努力开拓病床全力收治，到2月10日中午，1499名重症确诊患者都全部入院。在医疗救治方面，采取患者分类和医院分类的方式开展救治工作，利用“方舱医院”的模式接收、治疗轻症患者，武汉市三家重点医院开拓重症患者的治疗。

答记者问

疑似患者是不是已检测完毕？

马国强介绍，虽然尽了最大的努力加快检测效率，但是到目前为止还没有完全做到，“我们的目标是到明天完成所有疑似患者检测的清零。”因为目前还有新增的疑似患者，从采样、检测、出结果需要一定的周期。另外，一次核酸检测呈阴性并不能完全排除患者感染的情况，需要一天以后再次核酸检测呈阴性才能排除。在患者入院方面，目前还有疑似的重症患者没有入院治疗，通过近两日的努力，这些患者目前能够到非定点医院进行简单治疗和隔离，下一步将加快检测和确诊进程，这样这些患者的收治和入院速度也会加快。

在外人员想返回武汉怎么办？

马国强表示，目前主要有两类情况，一类是籍贯在武汉、长住武汉，希望尽快回到武汉生活的居民。当地会协同这些人的所在地一起，协助他们安全顺利返汉。另外是在武汉工作的人，回家过完春节想要返回武汉工作。因为目前武汉疫情防控正处于胶着状态，所以会对保障居民生活的返汉人员优先安排，具体的落实要通过用人单位，由用工单位提出需求，相关部门通过审批帮助这些人回到武汉。

出院治愈患者应注意哪些？

武汉市金银潭医院党委副书记、院长张定宇介绍，出院患者，包括重症和危重症患者，没有出现复发和再次感染的病例。出院治愈后，体内是否会产生抗体，是否能达到终身保护，有待研究。目前根据临床治疗进展，诊疗方案也在不断完善和修改。对疑似或确诊的患者要坚持早发现早治疗，及时对症治疗，不要过度恐慌，并送到指定医疗机构进行隔离治疗。此外患者要保持积极的心态，患者战胜病毒的信心尤为重要。

文/本报记者 张香梅

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解放军总医院为火神山医院患者5G远程会诊

新华社电 “你们在前方辛苦了，一定要注意安全！下面开始会诊，请主管医生介绍第一个病人情况……”简单问候之后，解放军总医院和火神山医院2月9日下午5时许开展首次5G网络远程会诊。

这场特殊的会诊，依托5G远程技术在位于北京的解放军总医院和位于武汉的火神山医院之间实时展开，也标志着两家医院远程会诊系统正式启用。

解放军总医院远程医学中心教授陈良安等专家紧盯着面前的电子屏幕，实时上传的患者病历、生化指标等检查结果一目了然。火神山医院病房，主管医生详细介绍患者病史，与北京会诊专家实时连线。

陈良安介绍，针对每名患者的症状，会诊组集体研判后，提出调整用药、加强生命体征动态监测等个体化救治建议。

为扎实做好危重症患者救治支援保障，解放军总医院充分发挥体系、技术优势，专门组建远程指导会诊组，涵盖急救、重症、呼吸、感染、疾控、心血管、消化、心理等12个专业，包括院士、科室主任等20位知名专家，24小时备勤。现场指导会诊的解放军总医院负责人表示，作为战略卫勤保障力量，只要有救治任务需要，总医院一定全力支持配合，确保会诊专家随时待命，远程系统实时在线，为病人救治提供及时优质高效的服务，同心协力打赢疫情防控阻击战。

据了解，解放军总医院接到搭建远程会诊系统的任务后，立即与火神山医院开展远程会诊系统互联互通方案制定、电信线路连通和视频会诊设备选型、测试联调工作，以及点对点音视频连线。经过一周的紧张施工调试，2月4日上午解放军总医院与武汉火神山医院远程会诊系统正式联通，并首次进行了视频连线。通过5G远程会诊系统，解放军总医院专家团队可以实时为火神山医院重症患者提供远程会诊指导和技术帮助。