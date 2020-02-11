全国新冠肺炎治愈比例升至8.2% 说明全国各地医疗救治效果初步显现

截至2月9日24时，据31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例35982例，其中重症病例6484例，累计治愈出院病例3281例，累计死亡病例908例，累计报告确诊病例40171例，现有疑似病例23589例。累计追踪到密切接触者399487人，尚在医学观察的密切接触者187518人。

2月10日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强基层社区疫情防控有关情况。

民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，据了解，各地已经意识到上门体温排查、共用笔和体温计可能带来交叉感染的风险。现在许多地方通过打电话，依托微信群、QQ群、智慧社区客户端等社区信息平台，与社区居民沟通体温测量情况。

世卫组织先遣组于2月10日抵京

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说：“通过2月10日的数据分析，武汉、湖北、全国治愈比例均明显上升，其中全国治愈比例8.2%，1月27日为1.3%；湖北治愈比例6.1%，1月27日为1.7%；武汉治愈比例6.2%，1月27日为2.6%，说明全国各地的医疗救治效果初步显现。”

他提到，随着对口医疗支援力量的加强，采取多种措施增加床位供给，湖北及武汉的救治能力得到明显提升。此外，米锋表示，近期中国和世卫组织联合专家考察组协商一致，该团组名称为“中国世卫组织联合专家考察组”。

他说，2月10日，世卫组织先遣组抵京，与中方就考察组的具体安排进行讨论。我们欢迎包括美国在内的多国专家参加联合专家考察组，相信经过各方共同商议、充分沟通后，将对考察组的在华事宜做出合适的安排。

平均6个社区工作者守护一个社区

“疫情发生以来，近400万名城乡社区工作者奋战在65万个城乡社区的疫情防控一线，平均6个社区工作者守护着一个社区，每名社区工作者面对350名群众，任务异常繁重，工作十分辛苦。”

陈越良表示，民政部已于近日发布了《致全国城乡社区工作者的一封信》，感谢他们在疫情防控中做出的积极贡献。

他说，为了在技术上支持社区工作者，减轻他们的负担，2月9日，民政部有关司局开发了《社区“三社联动”线上抗疫模式工作导引》（第一版），指导各地充分发挥社会组织、社会工作者、志愿者的积极作用，构建线上抗疫工作支持平台，协助社区工作者开展工作。

社区共用体温计可能带来交叉感染

发布会上，陈越良表示，据了解，各地已经意识到上门体温排查、共用笔和体温计可能带来交叉感染的风险。现在许多地方通过打电话，依托微信群、QQ群、智慧社区客户端等社区信息平台，与社区居民沟通体温测量情况。

“一些社区不再使用一张纸、一支笔的传统登记方式，而是通过扫描二维码、微信小程序等方式进行实时录入汇总，最大限度避免近距离接触而产生的交叉感染风险。”他说道。

建议通过电话、视频探视养老机构老人

在防控疫情方面，养老机构的相关问题也值得关注。

民政部养老服务司副司长李邦华介绍，养老机构目前主要采取了三方面的防控措施：一是加强组织和领导，启动了应急预案。二是加强了进出的管理，实行封闭式管理，尽量减少外部感染源的输入。三是养老机构加强了内部的防护和服务，让老年人在养老机构里面安心生活，同时也加强了养老机构工作人员的管理。

关于春节回家之后老年人是否可以返回养老机构的情况，李邦华表示，如果说老年人在家里能够得到很好的照顾，建议暂缓回到养老机构，相对家庭来讲，养老机构是人员密集的场所，在家里照顾可能风险相对低一点，同时家里亲情化更好一点。

“如果确实因为家庭无力照顾，老人需要回到养老机构，如果没有六类禁止进入的情况，经过医学隔离观察14天无异常之后是可以回到养老机构的。”他说，一方面要保证这部分老人的安全，另一方面也要保证已经入住养老机构的老年人的安全。

关于家属是否可以探望老人的问题，李邦华表示，由于疫情期间许多养老机构都实行了封闭式管理，建议尽量采取电话、视频等方式来探望老人，和老人做亲情的沟通。

他说，如果有特殊情况，确实需要进入养老机构探望或者探视老人的，首先要保证进入的人员是健康的，做好实名登记、体温检测，要遵守养老机构的防控要求，才可进入探视。

答记者问

社区有没有专门工作人员随访？

在此次发布会上，北京市月坛社区卫生服务中心主任杜雪平介绍，居家隔离人员应该属地化管理，需要居委会、社区工作者、基层医务人员、民警以及公民等所有人配合，大家都要共同进行居家管理的工作。

“如果是居家观察的人员，我们居委会的成员可以上门服务，可以送体温计，进行健康知识宣教，可以不进门，但是必须要戴口罩。”

她说，居家观察的人员，隔的是疫情而不是亲情，如果居家观察的人员有症状，就需要找当地的基层卫生医疗服务机构，比如城市社区卫生服务中心和社区卫生服务站，比如农村乡镇卫生院、村卫生室，通过他们进行鉴别。

此外，她还表示，网格化管理是近年来基层治理的一个创新，2003年非典疫情防控就是网格化管理的成功典范。

“基层网格化管理就是全面启动社区防控工作，把家庭医生、居委会、民警和民政等各方面力量组织起来建立防控的工作组织体系，实现网格化管理、地毯式排查。首先要及时了解常住人口、户籍人口，特别是外来人口和返乡人员的健康状况，做好监测、消毒、通风和卫生环境整治。”她说道。

如何保障封闭社区居民生活必需品供应？

陈越良表示，为满足社区居民日常生活需求，目前各地在严格做好防护和体温测量的情况下，尽量允许每户家庭派员外出采购生活物资，以满足正常的生活需要。“针对特殊群体、困难家庭和居家隔离人员进行帮扶关怀，帮助购买各类生活必需品，并送到家门口。”

同时，对接一些大型连锁企业和社区周边超市、便利店等，在社区内部设立生活物资销售点。为方便社区居民线上购置生活用品，部分社区设定快递、外卖配送区域，由快递员将居民购买的生活用品送至指定区域，并由收件人无接触式领取，在保障快递、外卖正常配送的同时减少人员聚集。

此外，部分有条件对快递人员和车辆、物品进行消毒的社区，履行登记消毒手续后允许快递人员将快递投入智能快递箱。

本组文/本报记者 刘艺龙 孟亚旭

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