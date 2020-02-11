坚持全国一盘棋 做好首都疫情防控不放松

北京作为首都，做好疫情防控工作责任重大，决不能有丝毫松懈。我们要认真学习习近平总书记在北京调研指导新冠肺炎疫情防控工作重要讲话精神，落实落细各项措施，当前要针对节后返京人流逐步增加、疫情蔓延风险加大的形势，有针对性地制定应对措施，尽最大可能切断传染源，尽最大可能控制疫情波及范围。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2月10日在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调，当前疫情形势仍然十分严峻，各级党委和政府要坚决贯彻党中央关于疫情防控各项决策部署，坚决贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

在举国上下抗击疫情的关键时刻，习近平总书记在北京调研指导新冠肺炎疫情防控工作，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，注入了无比强大的信心和力量。疫情发生以来，习总书记多次召开会议、听取汇报、作出重要指示，亲自指挥、亲自部署防控工作。以习近平同志为核心的党中央心系万家冷暖，情牵百姓安危，与人民同呼吸、共命运、心连心，这是众志成城气壮山河的中国力量，这是我们同仇敌忾战胜疫情的最大底气。

习近平总书记在北京调研指导疫情防控工作，到街道社区、医院、疾控中心等基层一线，了解北京市疫情群防群控、居民生活保障、感染者住院诊疗以及开展应急处置、流行病学调查、筛查报告等情况，极大鼓舞了北京加强疫情防控的士气信心。疫情就是命令，防控就是责任，生命重于泰山。在党中央坚强领导下，北京市对疫情防控工作一切从严、一抓到底，全面落实各项防控措施，严格加强医院感染预防与控制，坚决防止疫情扩散蔓延，牢牢掌握疫情防控主动权；坚持依靠群众、群专结合，及时会商研判疫情、深入分析病例，各单位、社区、园区、楼宇、企业、工地、药店等迅速行动，加强社会面防控和社区防控，取得积极成效。

新冠肺炎疫情防控，事关亿万人民生命安全和身体健康，是人人有责、人人参与的全民行动。广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，发挥好人民群众的主体作用，发起疫情防控的人民战争，是我们打赢疫情防控阻击战的制胜之本。要发扬群众路线的优良传统，更加耐心细致地做好群众工作，教育引导广大群众提高文明素质，增强防控意识，主动做好自我防护。要进一步加强协调联动、联防联控，夯实基层特别是农村、城市社区的防控责任，强化源头防控，不留死角盲区，织密织牢防控网络，有效遏制疫情蔓延势头。

“疫情防控要坚持全国一盘棋。各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。”疫情防控是一场声势浩大的人民战争，也是一场秩序井然的总体战，需要充分调动方方面面的积极性和主动性。各地区各部门既考虑本地区本领域的防控需要，也要考虑对重点地区、对全国防控的影响，主动融入联防联控、群防群治的治理大网络，做到相互协作、共克时艰。疫情防控不只是医药卫生问题，也是全方位、总体性的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持，任何一个环节都不能掉链子。

疫情面前，湖北、北京和全国各地休戚与共，北京作为首都，做好疫情防控工作责任重大，决不能有丝毫松懈。我们要认真学习习近平总书记在北京调研指导新冠肺炎疫情防控工作重要讲话精神，落实落细各项措施，压紧压实各方责任，当前要针对节后返京人流逐步增加、疫情蔓延风险剧增的形势，有针对性地制定应对措施，尽最大可能切断传染源，尽最大可能控制疫情波及范围。

“用众人之力，则无不胜也”，我们坚持全国一盘棋，集中力量办大事，一定能够打败新冠肺炎病魔，夺取疫情防控阻击战的全面胜利。

本报特约评论员