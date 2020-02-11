国家卫生健康委：截至2月10日24时新增确诊病例2478例 累计治愈出院3996例
人民网北京2月11日电（董童）据国家卫生健康委于11日在官网发布的《截至2月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2478例（湖北2097例），新增重症病例849例（湖北839例），新增死亡病例108例（湖北103例，北京、天津、黑龙江、安徽、河南各1例），新增疑似病例3536例（湖北1814例）。当日新增治愈出院病例716例（湖北427例），解除医学观察的密切接触者26724人。
情况显示，截至2月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例37626例（其中重症病例7333例），累计治愈出院病例3996例（浙江核减1例），累计死亡病例1016例，累计报告确诊病例42638例（浙江核减12例，江西核增1例），现有疑似病例21675例。累计追踪到密切接触者428438人，尚在医学观察的密切接触者187728人。
情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例70例：香港特别行政区42例（死亡1例），澳门特别行政区10例（治愈出院1例），台湾地区18例（治愈出院1例）。
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