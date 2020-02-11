增加防控物资生产 加强医务人员调配

2月10日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，各地区各相关部门要贯彻落实习近平总书记关于加强疫情防控工作重要指示和中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组多次部署，进一步把落实工作抓细抓实，继续把湖北省特别是武汉市等重点地区疫情防控作为重中之重，扎实做好“四早”“四集中”工作，切实提高收治率和治愈率、降低感染率和病死率。

会议指出，要压实地方属地责任，落实财税金融、政府收储等政策，协调解决原料、用工等困难，促进医用防护服、口罩等生产企业增产增供。支持企业通过采用新工艺、扩产转产新建扩大医用防护服产能。增加原材料、生产设备等产量，扩大医用口罩供应。进一步保障一线医务人员、武汉和湖北省其他重点地区需要。

会议指出，目前全国共派出近2万名医务人员到湖北的武汉及其他多个地区开展医疗救治。要挖掘武汉市自身医疗潜力，协调部分省份继续抽派医疗队支持武汉，做好定点医院、集中隔离点医务人员合理配置。组织全国19个省份在做好本地防控的同时，加大对湖北省其他地区的医务人员对口支援。奋战在一线的广大医务人员表现出奉献精神、职业操守和高度的责任感，要抓紧出台改善一线医务人员工作条件、切实关心医务人员身心健康的政策措施，加大对家属的人文关怀。

会议指出，要集中各方力量加强新冠肺炎药物等研发攻关。尊重科学规律，坚持科研和临床、防控实践相结合，聚焦临床救治、药物和疫苗研发、检测技术和产品、病毒溯源和传播途径等重点开展攻关。探索老药新用、新药研发、治疗技术创新等多种路径，力争尽快取得突破，对3000多例已治愈出院患者的治疗方案要抓紧总结，对临床显示有效的药物抓紧投放，增强全社会战胜疫情的信心，避免不必要恐慌。

会议指出，国务院联防联控机制要根据一线防控需要，及时协调解决突出问题，各成员单位要24小时值守，督促各地在科学有力有序做好联防联控工作的同时，对阻断物流、阻碍正常复工等方面问题发现一起解决一起，切实落实米袋子、菜篮子等生活必需品保供的责任，维护好社会稳定，不干扰一线医务人员，坚决防止形式主义。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，扎实做好各项工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

据新华社