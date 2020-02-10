教育部牵头推进全国综合防控儿童青少年近视和中小学健康促进工作

为加强儿童青少年近视、体质健康、传染病防控、食品安全等工作，教育部牢固树立健康第一的教育理念，聚焦教会健康知识和技能、建好学校卫生与健康教育体制机制，突出重点，着力创新，服务学生健康成长，奋力写好新时代学校卫生与健康教育工作“奋进之笔”“得意之作”，为推进健康中国战略和健康中国行动、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供重要支撑。

印发实施《学校食品安全与营养健康管理规定》

2019年2月20日，教育部、市场监管总局、国家卫生健康委联合印发《学校食品安全与营养健康管理规定》，贯彻落实健康中国战略、提升学校食品营养健康水平，健全完善学校食品安全依法治理机制，明确学校食品安全管理相关方面职责。

牵头推进综合防控儿童青少年近视

2019年4月3日，教育部、国家卫生健康委联合召开全国综合防控儿童青少年近视暨推进学校卫生与健康教育工作视频会议。教育部、国家卫生健康委、体育总局等九部门建立联席会议机制。9月27日，召开联席会议机制第一次会议，总结联席会议成员单位和各省（区、市）人民政府一年来贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》进展。12月3日，教育部发函商请科技部、国家医保局、共青团中央、全国妇联加入联席会议机制，联席会议成员单位增加至13个。此外，教育部组建由85名专家组成的近视防控专家宣讲团，举行集体备课，统一宣讲大纲，自5月15日举办首场宣讲以来，通过现场宣讲和电视台、电台、网络直播等方式开展了900多场次宣讲，覆盖学生和家长等5000余万人次。

牵头推进中小学健康促进专项行动

教育部贯彻落实健康中国战略部署和《国务院关于实施健康中国行动的意见》，按照增加体育锻炼和健康教育、减轻过重学业负担、加强政策制度保障“一增一减一保障”主体思路，牵头推进中小学健康促进专项行动。强调要进一步完善政策制度，强化学校体育，深化健康教育，落实减负措施，持续防控近视，提升治理能力，保障学生健康成长，不断提升广大学生的健康获得感、幸福感和生活质量，为健康中国打牢坚实根基。主题推进活动发布了中小学健康促进工作宣传片，发出了中小学健康促进专项行动倡议。

开展“师生健康中国健康”主题健康教育

设立“新中国70年学校卫生与健康教育”专项研究项目，完成新中国70年学校卫生与健康教育大事记和研究报告撰写。2019年3月1日，教育部印发《关于开展2019年“师生健康中国健康”主题健康教育活动的通知》，把健康教育融入学校教育教学各环节，引导广大师生树立正确健康观、提升健康素养、形成健康行为和生活方式。5月15日，举行2019年“师生健康中国健康”主题健康教育活动全国启动仪式。在北京市公交站台60个广告位投放“师生健康中国健康”主题健康教育活动公益广告，印制3万份“师生健康中国健康”主题健康教育活动海报，分发到地方和学校张贴宣传。

7月3日，教育部、国家卫生健康委联合印发《关于切实加强新时代学校预防艾滋病教育工作的通知》，从高度重视学校预防艾滋病教育工作、健全学校艾滋病疫情通报和定期会商机制等方面强化要求。9月11日，国家卫生健康委、教育部等十部门联合印发《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）》，提出实施学生预防艾滋病教育工程。11月20日，教育部印发《关于做好2019年“世界艾滋病日”宣传活动的通知》，开展宣传活动。11月28日，教育部联合国家卫生健康委、北京市人民政府举办2019年“世界艾滋病日”主题宣传活动。

开展校园食品安全专项整治

2019年8月下旬至2020年1月中旬，教育部会同市场监管总局、公安部、农业农村部扎实开展校园食品安全专项整治。联合市场监管总局召开校园食品安全守护行动工作推进会，开展学校食品安全风险隐患排查，赴北京、内蒙古、辽宁、陕西等地调研专项整治重点举措落实情况。联合市场监管总局、农业农村部成立整治食品安全问题联合行动第二督导组，教育部副部长钟登华带队赴河北省督导。举办新闻发布会和媒体联合采访，20余家媒体发布80多篇报道。在教育部门户网站上线“校园食品安全专项整治专题网页”，总结推广地方和学校典型经验和成效。经过专项整治，全国校园食品安全整体状况明显改善。

开展新一轮全国学生体质与健康调研

2019年7月10日，教育部等六部门印发《关于开展2019年全国学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作的通知》，开展第八次全国学生体质与健康调研，与2019年《国家学生体质健康标准（2014年修订）》测试抽查复核工作同步部署安排。组建协调小组，开展专题培训，明确实施要求和进度安排，拨付专项经费，指导各地开展工作，及时调度进展。（教育部供稿）