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众志成城，抗击疫情—天士力三七药业捐赠疫情防控药品

2020年02月10日14:07 来源：人民网-人民健康网

面对突如其来的疫情，云南天士力三七药业有限公司党支部积极履行社会责任，主动为政府分忧，为人民健康护航。2月6日上午，公司党支部向文山政府捐赠价值32.4万元天士力三七粉驰援湖北。

云南天士力三七药业有限公司作为天士力医药集团的全资子公司，在疫情发生后，提高政治站位，统一思想认识，严格按照中央、云南省、文山州、市及集团党委的部署要求，贯彻落实疫情防控各项工作，积极响应文山州委、州政府、州三七和中医药产业发展中心的号召，于2月6日上午向文山政府捐赠30箱三七粉产品，价值32.4万元，用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，同时公司还通过文山三七产业联盟的平台，呼吁全州各三七企业、合作社、工商户、三七种植户及各从业者开展爱心捐赠。

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，无论是在居民日常防控方面、控制疫情传播方面，还是临床救治方面，中医药发挥着重要作用，正如中国工程院院士张伯礼曾在新闻发布会上所说：通过几千年与疫病的斗争，中医药积累了丰富的经验。防治新型冠状病毒肺炎，中医药应可全程发挥作用。

今天，云南天士力三七药业有限公司主动捐赠三七粉驰援湖北，也呼吁广大同胞企业、三七种植户积极行动起来！众志成城，抗击疫情，文山三七，有你有我！

(责编：刘卿、李栋)


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