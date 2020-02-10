药店“断供”还须应对连锁反应

据杭州日报微博2月8日消息，浙江省杭州市市场监督管理局、医疗保障局紧急发布《关于暂停全市所有零售药店销售发烧咳嗽药品的紧急通知》称，为进一步加强对发热、咳嗽病人的管理，决定自2月8日起，全市所有零售药店暂停销售治疗发热、咳嗽的药品，有这些症状的市民尽快到医院就诊。

《通知》引发舆论关注。当前，新冠肺炎疫情防控形势严峻，这种“断供”的做法，其目的在于倒逼有发热和咳嗽症状的市民尽快到医院就诊，以便及早发现疑似患者并进行筛查。

笔者以为，“断供”的同时，也要考虑到后续可能出现的连锁反应，提早谋划应对之策。首先，目前所知，新冠肺炎患者大部分为轻症，且症状不典型，与普通感冒和流感类似。这也是此次杭州要求药店禁售治疗发热、咳嗽药品的原因所在。但是，如果所有有发热、咳嗽症状者均到医院就诊，那么，医疗机构的院感风险将陡增。冬春季本就是呼吸道疾病的高发季，大量普通感冒发烧患者、流感患者乃至新冠肺炎患者混在一起，会加大不同疾病患者之间的交叉感染风险，也加大了医务人员职业暴露风险。

其次，一旦药店“断供”，那么，所有发热患者将在短时间内汇聚到医院，这就要求医疗机构须具备对患者快速诊断、分类救治的能力。否则医疗机构负担将加重，尤其是人员、设备相对薄弱的基层医疗机构。对此，相信有关部门已做好了部署。

事实上，要做到及早发现疑似新冠肺炎患者，除“断供”外，也不乏其他选择。比如，可以把零售药店作为发现疑似患者的哨点，店员就是哨兵。可以要求购药者登记个人身份信息，如确属高度疑似患者，应通知疾控机构。（记者 张磊）