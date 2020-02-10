护士长出发湖北，一家四口为“疫”而战

【同心】

“丽芬去湖北前线，我和哥哥、父亲在临城一线，共同为‘疫’而战！”王丽芬的丈夫马朝旭说。

王丽芬，37岁，河北省临城县中医院内一科副护士长。疫情当前，她把家中两个年幼的孩子托付给婆婆，报名参加了邢台市第二批援助湖北抗疫医疗队，她也是临城县首名支援武汉的医护人员。

2月4日凌晨2点，王丽芬接到命令，匆匆告别家人，早上8点与医疗队集结，踏上奔赴湖北的驰援之路。

“你是大家的榜样，希望发挥自己的专业技能，服从当地部门指挥，千万做好个人防护，咱们医院就是你的家，所有后方保障一定到位，等你平安归来！”出征之际，院长张志学满眼期待地嘱托。“患者称呼我们为白衣天使，我们就是患者眼中的希望，我会对得起自己的工作岗位，打起十二分精神，尽职尽责，不辜负大家的信赖。”她坚定的眼神，让张志学和同为她送行的董立鸿副县长更为放心。“我们等你回家，你是临城的骄傲。”董立鸿紧紧握住王丽芬的双手。

王丽芬家里身在抗疫一线的，不止王丽芬一人，还有她的丈夫马朝旭。丈夫在临城县中医院120急救中心工作，特殊的岗位决定了他承担着救死扶伤的重任，在疫情出现后，毅然投入到疫情阻击战前线，最忙的时候甚至是12个小时不停歇。

“奶奶，爸爸妈妈什么时候能陪我玩啊，我想他们陪我玩！”刚刚两周岁零两个月的小楠楠口齿不清地问奶奶。

“他们出去打怪兽了啊，把怪兽打跑了就回来了，奶奶陪你们玩。”王丽芬的婆婆一人拉扯两个孩子，用内心的强大撑起了他们的小家，让这一家人放心地为大家服务。

王丽芬的公公马俊岗是临城县中医院的老院长，是一名共产党员。“我请战到县定点隔离病区，哪里有需要，就去哪里。”老院长主动请战，在疫情面前展现出责任和担当，更加坚定了王丽芬奔赴武汉、打赢这场疫情防控阻击战的决心。

舍小家，为大家，马院长是这样做的，也是这样教育自己的子女。“大儿子马朝辉和二儿子马朝旭都在急诊科，儿媳妇王丽芬去湖北援助，我对他们的工作是放心的，我自己的孩子我了解。”马俊岗说。

正月里，王丽芬的家冷清了许多，但能为疫情防控出力，去温暖和帮助更多的人，他们全家倍感欣慰。他们深知：家是最小国，国是千万家。

（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 霍笑楠）