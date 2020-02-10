复工复产需下政策“精准棋”

正常的市场秩序和良好经济运行为做好疫情防控提供重要支撑。帮助受影响的企业和商户渡过难关，政府这只有形之手必须做足细功夫、下好“精准棋”，才能把政策红利切实变成经济动力。

疫情突袭之下，一些中小企业选择延时复工。然而，贷款、房租、各项费用以及无法预料何时能恢复到常态，也不可避免地让他们出现焦虑。全国各地在企业融资、规划评审、行政审批等方面，相继出台一系列有针对性的政策，这样的“及时雨”和“雪中炭”，不仅让企业感到温暖，也提振了人们共克时艰的信心。但要注意的是，企业面临的不仅仅是面上看得见的那些困难，还有一些疫情导致的“次生困难”。

政府有形之手要做足细功夫，才能摸准、摸透这些隐藏的“次生困难”，进而把帮扶政策做准、做实。目前在一些地方，企业的合同纠纷引发的矛盾增多。这些纠纷处理不好，不但会影响企业复工复产，甚至会影响到企业生存。针对这些问题，当地相关部门需做好调查研判，同时还要有针对性地加强指导，进行及时调节化解，尽早帮助企业走上正轨。

政府有形之手还要下好“精准棋”。不同企业面临的困难不一样，城市商户和农村农户面临的困难也不一样。要做到分类识别，精准施策。例如，疫情当前，一些地方的农村种植户和养殖户所产的蔬菜、水果、肉禽、蛋奶等不能及时对接市场外运销售，造成较重损失。在西部脱贫和防返贫压力严峻的地区，这一点尤其要重视。相关部门对种植户和养殖户要做到“账上有底，心中有数”，把每个村子有多少种植户和养殖户，种的什么、养的什么，是找不到买家还是运不出去等问题搞清楚，针对具体困难，帮助农户做好与市场的信息对接，疏通流通环节，降低损失。

“吃饱”才有抵抗力。与防疫相比，稳妥地复工复产同样重要。政府的有形之手和市场的无形之手打好“组合拳”，就能更快地击倒困难，把疫情对经济的影响降到最低。（作者：姜伟超，系新华社记者）