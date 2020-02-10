让医护人员“过不去”就是和公众“过不去”

【光明时评】

据媒体近日报道，河南南阳南石医院的一名护士下班回小区遭阻拦，阻拦者认为南石医院是新冠肺炎定点医院，害怕医院的工作人员携带病毒回家传染人。医院汇报后，南阳市防控指挥部发布通知解决医护人员出行问题。

当前，抗疫战役已经到了关键时期。在这样的时刻，读到这样的新闻，让人感到心情沉重。更让人担忧的是，这还不是孤例。从社交媒体来看，各地还有不少类似的情况，有的甚至已经波及到了医护人员的孩子。

都说抗击疫情，是一场众志成城的战斗。但这条本应团结协作、固若金汤的防线，却率先出现了裂痕。而受害者，竟然是为众人勇敢逆行，奋战在抗疫第一线的医护工作者。唯一会因此得利的，恐怕只有肆虐人间的病毒。

不是不能理解阻拦者的心理。面对汹涌的疫情，有些害怕，有些忐忑，也是人之常情。然而，这种阻拦医护人员的做法，于情于理都是错误的。

一来，身为专业人员，医护工作者显然比一般的民众更懂得如何消毒，如何保护自身。他们也害怕感染病毒，更害怕把病毒感染给家人，所以，与其说阻拦者的行为是出于恐惧心理，不如说是因为科学素养不足的关系。

二来，医护人员在前线救死扶伤，大爱无疆，却要面对后院起火的状况。无论从道德还是从情感上来说，都是无法让人接受的。阻拦者恐怕还没有意识到，也许有一天，当他们的生命健康面临威胁的时候，能够向他们伸出援手的不是别人，正是这些被他们阻挡在门外的医护工作者。

更重要的是，如果大家都把矛头指向病毒感染者，将其视为异类，又会怎样？感染者会因为害怕被歧视、被攻击、被隔离，而选择不就医。到头来，健康受到威胁的还是那些在过度恐惧的心理中迷失方向的人。

越是危难时刻，越能检验出个体的道德水准和社会的文明程度。保护好医护工作者，让他们不再有后顾之忧，应该成为全社会的共识。当然，保护医护工作者，也不该沦为一句空洞的口号。怎样让这些本就十分疲惫的勇士得到更好的照顾？是否应该为他们安排集中食宿，安排通勤接送？这样一来，既可以让他们更方便地上班，也可以避开一些不必要的猜忌。

但不管怎么说，阻拦医护工作者的行为仍然应该得到严厉的批评。有医护人员在社交媒体上恳请：“我在一线无悔抗疫，你别断我回家之路。”这样的话语，令人感到心酸。

抗击疫情的非常时期，让医护工作者“过不去”，也就是和公共利益“过不去”。对此，公众应该有最清醒的认识，有最鲜明的立场。医护工作者未必需要鲜花和掌声，但至少应该拥有一条最温暖的归家之路。（作者：李勤余，系媒体评论员）