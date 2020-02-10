【“疫”重情深】“等大家都好了，我们都回家见自己最想见的人”

【编者按】病毒无情，人有情。在新冠肺炎疫情防控关键期，万千医护人员冒着生命危险，奋战在抗疫现场，为人民筑起健康防线。新华网健康频道推出《“疫”重情深——镜头下的抗疫现场》特别报道，聚焦疫线的医务工作者们，讲述他们抗疫背后可歌可泣的感人故事。本期，新华网将讲述一位支援武汉金银潭医院的护士的温暖故事。

主动驰援一线

今年33岁的付庆蓉是湖北省中医院皮肤科的一名护士，主要从事肝病科、皮肤科的护理工作。武汉疫情暴发以来，她主动申请驰援医护紧缺的武汉金银潭医院，1月23号，她作为支援医护进入金银潭医院。

“开始的时候，新的医院对我来说是一个陌生的环境，生活物资极度欠缺，心里也是十分紧张。”付庆蓉所在的金银潭医院北四区病区，病房属于污染区，只要进病房就要穿上防护服，做好全套的防护措施，除了护理工作不能做任何事情，包括吃饭喝水上厕所，一进去至少4个小时以上才能出来。“大家上班前都不敢喝水，尽可能的减少防护物资的浪费。”付庆蓉说。

付庆蓉所在病区的患者大多是中老年的新冠肺炎重症患者，除了常规治疗，更多的是还要为患者提供全方位的生活护理。因病情严重，患者普遍情绪低落，有的压抑，有的躁郁。因此，更加需要悉心照料，也对护士的心理承受能力有较高的要求。

在她所在的病区，除了护士长，她的年资最高，经验相对丰富，很多时候，她都主动把高危病人检查、治疗和护理工作包揽起来。对年迈失去生活自理能力的患者，她主动承担了他们全部的常规治疗及生活护理，吸痰、插管、采血、喂饭、喂水、清理二便、日常洗漱等等。

金银潭医院领导对医护人员也非常关心，在新的环境里，工作压力很大，医院非常关注付庆蓉等医护们的生理、心理健康，一旦缺乏的生活物资，院里就马上安排运送过来，吃的、穿的、用的，包括日常常备药品。付庆蓉说，“带队的杨晶护士长在完成她本职工作的同时，还要关心照顾其他护士，每天既要担心我们是不是错过了饭点要给我们送饭，还要担心我们有没有衣服换，夜班会不会着凉。”

付庆蓉说，在医院，每天用餐都是社会爱心人士给她们免费供应。“我们也不知道他们叫什么名字，他们是谁，但是我们非常感动，社会这么有爱，我们应该用我们的一技之长去回报这个社会。”

前几天一位60多岁的患者阿姨对付庆蓉说：“姑娘，你们要注意身体，为了照顾我们你们辛苦了，我打心底感谢你们。你们的孩子和爸爸妈妈都还好吗？他们肯定也很想你们，担心你们。”

阿姨还没说完，付庆蓉的眼眶就湿了，镇定下来以后笑着对她说：“这是我们应该做的，希望你们都早点儿好起来，等大家都好了，我们都回家，见自己最想见的人，吃最想吃的饭。”

要克服的难关有两个

在金银潭医院提供的临时酒店住的付庆蓉，每天都要跟丈夫视频。她说要克服的难关有两个，一是家庭关，不敢告诉父母和女儿，丈夫理解但是很担心她，对丈夫来说，每天都是煎熬。第二是思想关，对她来说，陌生的环境和同事，紧张的医院气氛，生死攸关的紧急情况，每天都是考验。

付庆蓉的家庭中，不仅付庆蓉抗击在疫情的一线，她的弟妹在湖北省妇幼保健院，堂哥在湖北省中山医院，堂嫂在武汉市一医院，表弟夫妻都在同济医院，一家有6人都在坚守在一线。对医生家庭来说，最害怕家里父母担心，她说：“无法想象家中老人每天是怎样在煎熬，远在宜昌的父母，已经很多天没有联系，因为担心，不敢通话，我们兄弟姐妹六人相互鼓劲，一起上前线，等到疫情结束一起回家去，好好陪老人，陪孩子！”

付庆蓉的女儿年龄尚小不懂发生了什么，但也写信给妈妈鼓励，女儿在纸上写的话，付庆蓉看到就忍不住落泪。

来金银潭医院之前，付庆蓉还有很多担心和忧虑，但是到了工作前线，她说，根本没有时间恐惧，在这里，时间就是生命，各项护理操作不到位，就会影响治疗效果，危及病人生命。

作为一名平日爱美的湖北姑娘，付庆蓉说，自己的脸和手都皱巴巴的，脸被汗水和汽水泡得发白，脱下N层手套后已经感觉不到双手的存在。“取下口罩后我甚至不敢照一下镜子。这两天鼻梁上生了压力性压疮，脸颊虽然没破但洗脸会有明显的痛感。”

作为医务工作者的他们更能明白病毒是怎样传染的，染上会有什么样的后果，谈及什么力量让她坚守一线，她说：“如果非要说有什么力量让我坚持下来，首先我是一名护士，应保持对生命的敬畏和对南丁格尔誓言的坚守；另一方面，我看到无数的同事，从科室主任到值班医生，从护士长到值班护士，都冲在最前线，各种高风险的护理工作他们都抢在大家的前面，他们的舍身忘我让我感动。疫情在前，我绝不退缩，并主动申请要坚守在此次抗击新冠肺炎战役的最前线。”

新的一批支援医护到来后，可以进行轮换的付庆蓉还是选择了继续留在金银潭医院，她说：“我只是做了一名医护应该做的事。”(王蹊）