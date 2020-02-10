各级财政共安排疫情防控资金718.5亿元
据新华社北京2月9日电（记者 申铖）财政部部长刘昆9日表示，疫情发生以来，财政部门全力保障疫情防控资金供给，截至2月8日下午6点，各级财政共安排疫情防控资金718.5亿元，实际支出315.5亿元。
当日，财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署联合召开全国电视电话会议，动员部署强化疫情防控重点保障企业资金支持工作，刘昆在会议上作出上述表述。
“财政部门要根据疫情发展态势和防控需要，继续做好经费保障工作，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。”刘昆说，要提高管理水平，充分发挥财政资金使用效益；严肃财经纪律，严厉查处侵占挪用专项资金的行为。
他表示，要切实落实落细各项财税支持政策。按照党中央、国务院决策部署，财政部会同有关部门及时研究出台了一批财税支持政策，涵盖患者救治、医护人员激励、政府采购、物资保障等方面。这些政策具有很强的针对性，效果正在逐步显现，为科学有序开展疫情防控工作提供了有力支撑。
刘昆表示，当前疫情防控形势严峻复杂，各级财政部门要切实兜牢地方“三保”底线，积极支持企业复工复产，加大对防疫保障企业和受疫情影响较大行业企业财税支持力度。
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