北京市疾控中心：日常生活中密闭场所要戴口罩

日常生活和工作中，口罩到底应该怎么戴？昨天下午举行的北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火建议市民，遵循一条重要的原则，在密闭环境中一定要戴口罩。

庞星火说，室外环境中，个人独处、自己开车或独自到公园散步等感染风险较低时，不需要佩戴口罩；在非疫区空旷且通风场所不需要佩戴口罩。在建筑工地、野外郊游等室外环境工作或活动的人员，原则上可以不佩戴口罩（职业防护例外）。但如果参加演唱会、大型赛事等集会的人员，在商业街等室外公共场所可能与他人密切接触的人员，交警、公路稽查等执法人员，公交车站引导员等服务人员，以及其他向公众提供服务的有关人员，即使在户外，也需要佩戴口罩。室外环境下戴口罩，通常建议佩戴一次性使用的医用口罩。

在家庭环境，如果家中无密切接触者原则上可以不佩戴口罩。家中有密切接触者时，其他家庭成员避免进入密切接触者房间，必须进入时应佩戴口罩。家庭成员出现呼吸道症状时应佩戴口罩，通常建议佩戴一次性使用的医用口罩。密切接触者单独居住，可不戴口罩；在进入和家庭成员共用的空间时应佩戴医用口罩。口罩被分泌物弄湿或弄脏时，应立即更换。

在工作环境中，处于单人办公环境下的工作人员，原则上可以不佩戴口罩。处于多人办公环境下的工作人员，办公环境宽松、通风良好，且彼此间确认健康状况良好情况下可以不佩戴口罩。其它工作环境或无法确定风险的环境下应佩戴口罩，通常建议佩戴一次性使用的医用口罩。

在超市、农（集）贸市场需要佩戴口罩，医院、机场、火车站、地铁、地面公交、飞机、火车、超市、餐厅等相对密闭场所需要佩戴口罩；公众处于公共交通工具、厢式电梯等密闭小环境时，应佩戴口罩，通常建议佩戴一次性使用的医用口罩。

疾控部门提醒：公众在日常工作和生活中需要佩戴口罩时，通常建议佩戴一次性使用的医用口罩。一次性使用的医用口罩在弄湿或弄脏时应及时更换，口罩废弃后不要随地乱扔，应按照生活垃圾分类要求处理。在佩戴口罩前和摘除口罩后应注意手卫生。口罩佩戴前按规程洗手，佩戴时避免接触口罩内侧。口罩脏污、变形、损坏、有异味时需及时更换。如需再次使用的口罩，可悬挂在洁净、干燥通风处，或将其放置在清洁、透气的纸袋中。口罩需单独存放，避免彼此接触。（记者 贾晓宏）