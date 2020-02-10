生命最后一刻，她倒在疫情防控路上

2020年2月4日是立春节气。在这个春天伊始、万象更新的日子，吉林省松原市长岭县前七号镇党委副书记、妇联主席姜娜，在前往长岭县前七号镇大三号村检查疫情防控工作、发放药品途中遭遇车祸，不幸牺牲，将生命永远定格在41周岁，也将为人民服务的使命担当化成永恒。

姜娜牺牲后，同事在她的遗物中发现了十几个笔记本，里面详细记录着各项重点工作内容和计划。

在疫情防控期间，姜娜负责宣传工作，腊月二十九还坚守岗位，统计外地返乡人员信息，一直工作到天黑。从大年初二开始她就坚守在一线，组织人员发放宣传单、拉横幅、利用大喇叭广播，事无巨细，每一件都亲身参与，确保将防控知识宣传到每一家每一户，让每一位村民都能科学认识疫情，做好防护，直到2月4日牺牲在防控疫情的路上。

政治坚定，是对党忠诚的“老实人”

2001年9月，大学毕业的姜娜被分配到长岭县前七号镇工作。虽然条件艰苦，但她在这里一干就是19年。这19年间，无论在哪个岗位上，她都一步一个脚印，把辛勤和汗水奉献给了党的事业，用实际行动诠释了一名优秀共产党员、妇女干部的初心和使命。在领导心中，姜娜是个讲大局、讲政治、讲原则，对党委各项决策部署不折不扣执行的好同志。“只要是工作上的事，从来没听她讲过条件、说过一个‘不’字。”前七号镇党委副书记、镇长曹军这样评价姜娜。

“姜娜事业心和责任感非常强，只要是她负责的工作，她都要弄得‘板板正正’、有模有样。”这是姜娜的领导和同事对她的评价。脱贫攻坚工作开展以来，姜娜负责全镇的脱贫攻坚档案及相关数据、统计和材料撰写工作，贪黑起早、加班加点是常事。兼任妇联主席以来，她迅速转变角色，带领专职妇联副主席谭亚利研究工作、部署指导，她常说：“我是女性，是女干部，更要重视妇女工作，妇联主席这个岗位给了我为妇女群众服务更广阔的空间，我要为妇女多做事，做好事。”

积极向上，是率先垂范的“领头羊”

凡事都想在先、干在前，是姜娜给自己定的工作准则。“她为人和善，和谁都亲，但对工作要求却很严格，眼里不揉沙子。”她所包保的十七号村党支部书记崔长成对她精益求精的工作态度印象深刻。在脱贫攻坚工作中，为完成包保的十七号村危房改造任务，她把孩子托付给自己的婆婆，到农户家去做思想工作，有的个别户甚至得跑十次以上；为了帮助贫困妇女摆脱困境，她动员各村妇女积极参加县妇联组织的各类技能培训班，引导妇女依靠自己的双手实现增收致富；在环境整治工作中，她亲自上阵，带领村干部、妇联干部入户张贴倡议书、发放传单，一起打扫村屯卫生，美化绿化村庄环境；2月2日，她带领参与本次疫情阻击战的党员，面向党旗庄严宣誓，坚决保障群众生命安全。

为人和善，是干部群众的“贴心人”

“姜娜为人温和谦让，从不斤斤计较，让人可亲可敬。”这是姜娜留给身边人的印象。工作中，她经常深入到村社和农户家，关心关爱留守妇女和儿童，了解他们生产生活中存在的问题，帮助解决实际困难，与基层老百姓打成一片。她为人热心肠，无论是镇里的干部还是村干部大家有事找到她时，她都会竭尽全力去帮助。“我与她共事4年，她不仅是我工作上的领导，也是生活中的大姐，见到她我总是叫她一声‘娜姐’。”说起姜娜，前七号镇纪委副书记张悦不禁热泪盈眶。

生活中，姜娜是一位好妻子、好女儿、好儿媳、好妈妈。在和镇里的干部交流时，她愿意和大家分享她和公婆之间的趣事、乐事，每次通过她的分享，大家仿佛看到了他们一家人其乐融融的画面。结婚十多年，每天不管上班多早，下班多晚，她都要把家务料理好，挤出时间陪在老人和孩子身边。

把对党的无限忠诚刻在心头，把对人民群众的关爱放在心上，把每一件党交办的事都办得精益求精……这就是姜娜，一名共产党员的使命担当。在危急时刻，她和无数“逆行”的党员干部一道，努力用自己的辛苦付出去换取百姓幸福。（记者 贾莹莹□ 吉妇宣）