山西翼城妇联发动妇女自制口罩

日前，山西临汾翼城县王庄乡王庄村席党红家里，“嗒嗒嗒”的缝纫机声不断，她正在制作纱布口罩，一旁的床上已经完工的口罩摆了一摞，而这每一针每一线都体现出了她抗击疫情的决心。

“村民戴不上口罩，疫情防控就会存在风险。面对暂时性的口罩短缺，有普通口罩总比什么都没有强。县里号召大家群策群力群防群控，针对目前口罩短缺现状，我们决定自制口罩解决防疫的燃眉之急。”翼城县王庄乡党委副书记吕俊丽告诉中国妇女报·中国妇女网记者。

2月3日，王庄乡党委、政府就立即安排专人采购纱布。翼城县妇联得知这一情况后，号召广大女党员、女干部、巾帼志愿者采取不聚集居家制作方式自制口罩。

为了保证自制口罩最大限度达到预防疫情的作用，乡党委组织工作人员多次和卫生部门沟通，了解口罩制作方法和要求……王庄村党支部副书记、妇联主席王春芳说，作为一名党员干部同时也是妇女干部，自己有责任也有义务发扬妇女老前辈的支前精神，在缓解物资短缺的同时，组织广大妇女自制口罩，把专业口罩留给更需要的人，尽自己的力量打赢这场疫情防控阻击战。

据了解，王庄乡采购的首批纱布预计可以自制3000～5000个口罩。翼城县其他乡镇目前也行动起来，县妇联表示将发动更多的妇女群众投入到口罩制作中。（记者 姜军旗 路燕）