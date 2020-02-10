广东韶关巾帼有担当防疫春耕两不误

一年之计在于春。立春后的第二天，在广东韶关市仁化县周田镇黄金墩村的粤港澳大湾区菜篮子基地里，防疫、春耕两不误，戴着口罩的村民有的在翻土，有的在播种，有的在装箱打包新鲜青瓜准备运输到深圳市场，全力确保农产品供应。

疫情无情，巾帼有爱。进入疫情防控期以来，该县女能手在县妇联的倡议组织下，迅速行动，放弃春节在家休息的时间，主动投入抗疫行动，于1月27日开始每日走街入户提供入户排查宣传、卡口站岗、测量体温、“消杀”等服务。2月3日，在谢秋莲、张龙珠、谢九发等女能手的发动下，各女能手发挥自身优势，自发捐资捐物，仅用一天的时间就筹集到4万多元的优质农产品和生活物资，开启“女能手抗疫爱心直通车”，为抗疫一线工作人员和被隔离群众送去所需物资。

恢复生产，巾帼担当。女能手们在防疫的同时也深刻认识到，对抗疫工作最大的支持就是保证农产品的充足供应，尽快恢复生产。为此女能手们又纷纷忙碌起来，组织在家的村民投入生产。女能手申丽萍是仁化县的蔬菜种植大户、韶关市妇联执委，在该县大桥、周田、董塘等镇建立了2000多亩种植基地，主要生产青瓜、豆角、圣女果等果蔬，直销珠三角、香港等市场。该公司通过“公司+基地+农户”的经营模式，吸纳农村劳动力300多人就业，其中贫困户36人，有效带动农民就近转移就业。一过立春，申丽萍就组织因工厂停工或坐车不便而滞留在家的50多名村民到基地务工。她做足工人的防疫措施，每天两次测温检查，每人一卡登记，宣传好防护知识，向他们发放口罩，时时提醒他们分散耕种。该基地目前已有几千斤青瓜上市，并向防疫一线执勤值守人员捐赠了1000斤青瓜。

女能手们纷纷行动起来，据介绍，“灵芝妹妹”萧永梅积极组织工人在其灵芝、菇大棚忙碌着，每天都有300多斤香菇、平菇上市；农资店老板谢秋莲积极与农资供应商沟通，为春耕备货，确保农资充足供货；“鸽子姐姐”杨雪花在主动为隔离群众捐赠物资的同时，积极收集分散农产品搞好物资配送，确保市场供应充足；批发商谢九发积极与医药公司对接，争取到更多的口罩并按进货价出售……目前，仁化县已有30多位女能手正常恢复生产。

中国妇女报·中国妇女网记者从韶关市妇联了解到，在复产的过程中，女能手们也遇到了运输、技术人员不能到位等困难，得到当地党委、政府高度重视和支持，想方设法为她们解决困难。女能手们也充分发挥互帮互助的精神，同舟共济，共克时艰，一手抓防疫一手抓复产，确保优质农产品的及时输送，也让因疫情滞留在家人员就近就业，促进农民增收致富，增强农民战胜疫情的信心。（记者 林志文□ 肖莲）