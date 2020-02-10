做好“娘家后盾”关怀送到医护家 广东暖心菜送到赴鄂医疗队队员家

2月8日，元宵节，在距离广州200多公里的清远市连州的蔬菜基地，由广东省妇联、省卫健委、省妇女儿童基金会联合开展的“您家的菜我来送”“您家的活我来干”关爱广东医疗队队员家庭公益活动正式启动。当天，235份共470箱新鲜蔬菜及大米、鸡蛋、番薯等现场采摘、打包，随后由顺丰快递装车，第一时间送往广东援鄂医疗队员家中。截至2月9日，登记送菜需求的医疗队员已达500人，新增加的部分将在2月12日送出。

“最美逆行者在前方夜以继日忘我工作，捍卫人民生命和健康，我们在大后方要为他们守好阵地，减轻他们的后顾之忧。”广东省妇联副主席杨佳在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时表示，为了贯彻落实广东省委、省政府有关要求，关心关爱驰援湖北的所有冲在一线的医务人员及其家属，当好他们的坚强后盾，广东省妇联、省卫健委、省妇女儿童基金会联合开展此次公益活动，希望通过微薄的力量为他们减轻后顾之忧，期待医疗队的队员们早日平安归来。

据了解，此次提供蔬菜供应的是连州市绿田园农业专业合作社，广东省妇联此前专门派人前往考察。合作社充分利用气候水源等自然资源，采用大棚、水肥一体化等现代蔬菜种植技术实行科学化、系统化、规范化管理，产品安全卫生、鲜甜爽口、菜味浓郁。

记者在现场见到，基地面积很大，蔬菜大棚连片，目前种有生菜、包菜、油麦菜、菜心、芥菜、白菜、西红柿等品种，长势良好。一位正在忙活的王大姐告诉记者，早上6点多就来工作了。“听说这些菜是要送给医疗队员的家属，所以我们都特别认真挑拣和打包。”

此次活动一出，得到方方面面的大力支持和积极响应。仅2天时间，就完成了对蔬菜基地的考察、接洽，100多万善款的募集，医疗队员信息的收集整理等大量工作。爱心单位和人士踊跃捐赠，清远市委市政府、农民合作社、快递公司对行动也给予了大力支持，确保菜品丰富、新鲜、放心。在2月8日至3月13日行动的第一阶段，每周将为广东省支援湖北疫情防控医疗队所有队员家庭配送2次蔬菜，每次3公斤，种类不少于5种。货品在生产基地打包装箱，快递直接送到队员家中。本次公益活动将涵盖近期陆续驰援赴湖北的所有医疗队员家庭，并根据疫情再继续开展服务。

据了解，全省各地妇联也纷纷响应，积极配合推进相关工作。广州市妇联迅即收集医疗队队员家庭信息，落实服务需求，同时积极发动社会各界奉献爱心，发动市女企业家协会、市女企业家发展促进会、广州睿森生物科技有限公司共捐款30万元到省妇女儿童基金会专用账户。与此同时，“花城人家”家政服务平台落实筹备工作，配合将于后期为队员家庭提供家政服务。

在汕头市，市妇联除了配合做好“您家的菜我来送”“您家的活我来干”关爱广东医疗队队员家庭公益活动外，2月9日，由汕头市妇联主办、市女企业家协会协办的“您家的菜我来送”——关爱汕头一线医护人员家庭公益活动启动，将连续五周为该市奋战在疫情防控一线的100多名女医护人员家庭提供每周两次的免费蔬菜配送。据汕头市妇联相关负责人介绍，市妇联精心挑选在蔬菜种植管理上达到了安全、无公害的市巾帼创业示范基地——澄海区庆农发生态种养专业合作社提供配菜服务，配送的农产品分别有鸡肉、猪肉、鸡蛋和青菜等。汕头市中心医院妇委会副主任周玉华表示，市妇联此举让防疫一线的女医护人员感受到来自市委市政府以及“娘家人”、女业家等社会各界的温暖和关爱，让她们在战场上能更安心工作，对她们是一种莫大的鼓励。

江苏五级妇联开展送“三暖”服务

中国妇女报·中国妇女网记者茹希佳 发自南京 元宵节本是万家团圆之时，今年的元宵节却与往年不同。众多医务工作者奔向了疫情防治第一线，夜以继日地与疫魔争夺生命。他们冲上前线，“娘家人”在后方为他们守好家园。在江苏省妇联、省妇女儿童福利基金会的发起下，江苏五级妇联联动实施为驰援湖北的医护人员家庭线上送“三暖”服务，守护他们的家人，减轻他们的后顾之忧。

中国妇女报·中国妇女网记者了解到，“三暖”包括暖心包、暖心菜和暖心话。暖心包内有抗疫所需的居家自护用品，并根据一线医护人员的意愿，为他们购买并邮寄了一套运动服；暖心菜，每周配送一次，持续一个多月免费配送各类新鲜菜品；暖心话则包括一线医护人员及其家庭成员遇到困难时，可拨打当地妇联热线12338，开展心理援助、压力缓解、法律咨询及网课等服务，并对相对困难家庭提供“一对一”巾帼志愿服务。

无锡市妇联迅速响应线上送“三暖”活动，随即启动了线上朝阳到家APP配送“暖心菜”，满足驰援湖北的医护人员家庭个性化需求，当天下单，次日即达。

2月7日一大早，常州临溪农庄的阿姨们就忙活起来，青菜、紫薯、大蒜、沙窝萝卜……每一棵蔬菜都精挑细选，挖出、清洗干净，摘去坏叶、精心包装，这些蔬菜将连带着临溪特产的鲜猪肉、草鸡蛋、有机米、葵花籽油送往30个常州驰援武汉医护人员家庭。

2月7日，泰州市妇联启动了“娘家人送菜到家”服务，首批“暖心菜”将率先送给泰州市驰援武汉的15位医护人员家庭。

徐州市妇联经过认真比较，选择从徐州市铜山区棠张镇绿色蔬菜基地直接配送“暖心菜”，蔬菜采摘后从田里直接发货，当天采摘，当天送达。徐州驰援武汉的医护人员有29人，目前，已配送24户家庭，剩余5户家庭落实地址后，再安排配送。基地人员表示，“我们不能直接帮上忙，人家奉献这么多，我们一定通过送菜做好服务，把妇联的心意送到。”

江苏五级妇联不仅为照顾好一线医护人员的家庭而努力，还持续集结爱心，驰援战疫前线。1月26日，江苏省妇联、省妇儿基金会发起“在你身边·抗击疫魔”健康守护行动，江苏的爱心企业、公益机构、热心人士纷纷参与，项目上线后，线上线下已募集善款1400余万元。

新疆妇联发起关爱一线人员家属行动

中国妇女报·中国妇女网记者王江平 发自乌鲁木齐 日前，新疆妇联有关负责人在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时表示，抗击疫情以来，医务工作者、警察、社区等各行各业冲锋第一线，作为“娘家人”，新疆妇联除了完成日常抗击疫情工作，又及时调整工作方向，将做好冲锋一线人员亲属关爱关心工作做为目前的工作重心。

在乌鲁木齐，市妇联发动基层妇联和一线女性工作者将关心关爱活动向深推进。乌鲁木齐市天山区二道桥片区宽北巷社区党支部书记张瑾深知做好一线留守家庭的心理疏导工作重要性，在做好留守家庭后勤保障工作之余，兼职做起了家属们的“心理辅导员”，稳定家属情绪，让一线工作者没有后顾之余。

在哈密市，志愿者为市中心医院的40多名医护人员和基层干部职工送去爱心餐，“吕老师，你家这卤牛肉真好吃，奶茶也好喝……”他们所说的吕老师，是哈密市中心医院退休职工吕月英，正是她给奋战在抗击疫情第一线的医护人员送来了暖胃又暖心的饭菜。

阿勒泰市阿拉哈克镇窝依玛克村妇女志愿者沙丽玛·木哈买提哈勒木，为了让在抗疫情一线的工作人员放心，将自家店里的食品送到镇里在一线工作不能回家照顾有孩子和老人的家中。

在新疆喀什地区，当地妇联得知已奔赴基层一线的5180名医务工作者中有不少双职工家庭家人缺少照顾，于是发动各县市妇联第一时间搜集线索，根据各自的工作重心调整，及时为需要帮助的家庭送上关心关爱。

新疆妇联驻喀什市群布斯村“访惠聚”工作队也将关爱送到一线家属手中。为有效引导一线人员留守家属注意力，不因焦虑影响正常生活和工作，不陷入“越关注、越紧张”恶性循环，工作队向留守家属送上《美丽女性 幸福家庭》维汉双语丛书，并带领他们学习丛书中的防护知识。

安徽淮北巾帼志愿者为“白衣战士”解决后顾之忧

中国妇女报·中国妇女网记者王蓓/张锋 发自淮北 2月8日，元宵节。家住安徽淮北市华松天骄小区的靳医生紧紧握住市妇联工作人员的手，连声说：“谢谢，谢谢，太谢谢你们了，我家俩孩子正在家闹着要吃元宵，我还没得闲去买呢，你们送来了……”

靳医生在淮北市人民医院影像科工作，爱人牛小群跟他一个单位，是呼吸科一名护士，新冠肺炎疫情发生后，牛小群主动报名去支援湖北，靳医生既要上班，还要照顾家中的两个年幼孩子及双方父母。衣食住行、柴米油盐……家庭重担一下压到靳医生一人身上。

据介绍，目前，淮北市援鄂医护人员共计14人。为帮助淮北援鄂医护人员家属和坚守一线“白衣战士”们解决后顾之忧，淮北市妇联号召全市妇联组织开展巾帼志愿者献爱心活动，以细致入微的关怀、进家入户的行动，帮助他们解决实际困难。连日来，巾帼志愿者走进援鄂医护人员家庭，提供老人关怀、孩子照顾、家庭保洁、心理疏导、家庭用品配送等日常生活上的贴心服务。

元宵节当日，正值万家团圆之时，淮北市妇联从日常活动经费中抽取资金，为支援湖北和在淮发热门诊隔离医护人员20户家庭配送了元宵、果蔬、牛奶等生活必需品。（记者林志文）