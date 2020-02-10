多部门齐出手 保“菜篮子”正常供应

在国务院联防联控机制2月9日召开的新闻发布会上，国家发展改革委员会、农业农村部和商务部的相关负责人表示，全国以及武汉市等重点地区重要生活物资的供应是有保障的，且价格预计保持平稳。

国家发改委经贸司副司长陈达透露，按照中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组的部署，由国家发改委和商务部牵头、多部门参与的生活物资保障组已经投入运转。

陈达称，生活物资保障组从“实时监测”“对接资源”“协调运输”3个方面入手，全力保障武汉市等重点地区蔬菜、肉类、粮油等生活必需品的供应。

实时监测方面，生活物资保障组对武汉市各批发市场、超市的供应和价格情况实行日检测报告机制，及时发现并处置潜在的供应风险。“比如，1月26日发现武汉市部分蔬菜品种出现供应偏紧的情况后，我们立即组织协调山东省寿光市紧急调运了350吨蔬菜。”陈达说。

对接资源方面，生活物资保障组协调有关方面，准备好随时可调运供武汉市和湖北省使用的重要生活物资。据了解，目前已有江浙沪地区的1万吨中央储备冻猪肉划拨给武汉市备用，近日将直接发运2000吨冻猪肉至武汉市。此外，通过协调运输，生活物资保障组建立了武汉市生活物资供应保障线，畅通鲜活农产品绿色通道。

陈达表示，为确保全国各地“菜篮子”供应稳定、价格平稳，生活物资保障组推出4项举措：在全国范围内启动重要民生商品价格应急监测，及时预警并处置；通过加大相关企业复工复产力度，增加重要生活物资供应量；生活物资保障组正指导地方引导企业适度增加库存，增加生活必需品的地方储备；将加大金融支持力度，配合有关部门对生产、运输生活必需品的重点企业给予贷款优惠利率等政策支持。

新冠肺炎疫情暴发后，由于部分地区采取交通管制措施，农业生产尤其是畜牧业饲料供应遇到了挑战。在这个特殊的春天，能否做好春耕、畜禽养殖业“春防”等工作，关系到粮油蔬菜等生活物资的生产。

“从生产方面来说，今年冬春蔬菜的生产形势良好，供应量充足。满足市场需求的关键在于抓好产销衔接。”农业农村部种植业司副司长杨礼胜表示，预计全国冬春蔬菜在田面积8400多万亩，产量约1.7亿吨，均比去年同期增加2%左右。

农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮在发布会上表示，针对畜牧业、养殖业饲料供应不足的问题，农业农村部协调公安部、交通部等相关部门下发了紧急通知，严禁各地未经批准擅自设卡拦截、断路阻断交通等违法行为，推动各地加快恢复正常的生产和流通秩序，“目前取得了比较好的效果”。

“肉蛋奶是老百姓菜篮子必需品，生产和供应都不能出现问题。”孔亮介绍说，目前全国饲料企业复工率已经超过50%，其中山东、广东、湖南等饲料生产大省开工率达到了70%以上。“个别地区还存在对饲料企业开工复产有不合理的限制，对饲料调运还有一定程度的管控，我们正在点对点地督促各地纠正和解决”。

相关数据显示，2月8日，全国36个大中城市米面油零售价格与节前基本持平，猪肉价格小幅上涨后趋稳，鸡蛋价格稳中趋降。15种蔬菜价格比1月30日高点回落了10个百分点。

随着春节假期的结束，各地尤其是大中城市返工人数骤增，这也对“菜篮子”的生产、供应提出了更高要求。对此，商务部市场运营司副司长王斌回应称，商务部确定了500家重点保供企业，其中既有生产企业、大型农产品批发市场，也有跨区域的连锁企业和电商平台、餐饮企业。据初步估算，这些企业库存的蔬菜、肉蛋奶、粮油和各类方便食品共有4万吨调出量。“一旦哪个城市需要调运，可以立即组织实施。”

“随着春节返程人员增加，大中城市生活必需品供应需求扩大，加快推进商贸企业复工的重要性和迫切性进一步凸显出来。”王斌表示，在抓实疫情防控措施的前提下，商务部指导地方科学评估、分级管控、突出重点、逐步扩围。“一方面，疫情比较严重的地区要优先组织生活必需品经营企业复工，增加供应网点，方便群众生活；另一方面，在疫情不那么严重的地区，要适当扩大多业态经营范围，不能搞‘一刀切’，一关了之。”

本报北京2月9日电

中青报·中青网记者 许亚杰 来源：中国青年报