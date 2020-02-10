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“一省包一市”：大家庭的温暖很“硬核”

2020年02月10日08:38 来源：中国妇女报

全国16省份将以“一省包一市”的方式，全力支援湖北。国家卫健委有关负责人日前发布的这项举措在舆论场引发强烈反响。

微博评论区成为大型“分享区”和“鼓劲区”，网友们一边感慨“湖北，稳了”，一边感恩当年汶川地震后对口援建省份给当地带来的巨大变化，为“相亲相爱，亲如一家”的中国鼓劲加油。

这一举措之所以激起千层浪，在于其及时回应社会重大关切，符合科学规律，也顺应了社情民意。

疫情发生以来，湖北省成为全国人民最揪心、最牵挂的地方，尤其是疫情最严重的武汉。随着大量医护人员、紧急物资、援助力量向武汉集结，医疗资源紧缺状况得到缓解，防疫形势渐趋稳定。

而同处一省的黄冈、孝感等各个城市情况也不容乐观，医疗力量不足，医疗资源紧缺，检测能力有限，疫情防控能力较弱等短板频现，呼吁更多支援。

“一省包一市”举措，回应了这种呼声。“一方有难，八方支援”，体现了社会主义大家庭的温暖； “全国一盘棋”，集中力量办大事，凸显了社会主义制度的优越性。

全国各地区之间团结互助、携手共进、协同发展一直是我们的优良传统。“一对一”式援助是党和政府根据我国国情探索出的一种长效机制，“强扶弱”和划定“责任田”的做法在汶川地震灾后重建、对口援疆、脱贫攻坚战等国家重大战略中发挥了重要作用。

实践证明，社会主义制度不仅能在灾害发生时以强大的动员力调动、组织和凝聚社会力量，最大限度地保护人民群众的生命财产安全，把损失降到最低，也能在灾后重建时，上上下下“拧成一股绳”，心往一处想，劲往一处使，把家园建设得更加美好，这是我们巨大的制度优势，也是中华民族能够一次次从灾难中站起来的原因所在。

同袍同泽，共战共情。有兄弟省市的无私援助，有全国人民的大力支持，相信湖北必能早日战胜疫情，重回安宁。在疫情面前，我们是患难相随、休戚与共的命运共同体，只要我们勠力同心，全力以赴，就一定能打赢这场战“疫”。（评论员 莫兰）

(责编：许心怡、崔元苑)


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