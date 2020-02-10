国家卫生健康委：截至2月9日24时新增确诊病例3062例 累计治愈出院3281例

人民网北京2月10日电（董童）10日，国家卫生健康委于官网发布的《截至2月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3062例（湖北2618例），新增重症病例296例（湖北258例），新增死亡病例97例（湖北91例，安徽2例，黑龙江、江西、海南、甘肃各1例），新增疑似病例4008例（湖北2272例）。当日新增治愈出院病例632例（湖北356例），解除医学观察的密切接触者29307人。

情况显示，截至2月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例35982例（其中重症病例6484例），累计治愈出院病例3281例，累计死亡病例908例，累计报告确诊病例40171例（湖北核减87例，江西、甘肃各核减1例），现有疑似病例23589例。累计追踪到密切接触者399487人，尚在医学观察的密切接触者187518人。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例64例：香港特别行政区36例（死亡1例），澳门特别行政区10例（治愈出院1例），台湾地区18例（治愈出院1例）。