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战疫最前沿

2020年02月10日08:27 来源：人民网－人民日报海外版

国家卫健委累计从全国调派11921名医护人员驰援湖北

从昨晚到现在，又有辽宁大连、锦州两支医疗队的千余名医生和护士告别家人，赶赴武汉，支援雷神山医院的患者救治工作。截至目前，国家卫生健康委累计从全国调派11921名医护人员驰援湖北。

——国家卫健委新闻发言人米锋9日在国务院联防联控机制新闻发布会上说

（来源：央视新闻） 

如果小区里有了确诊病例，或者楼里有隔离的人，传染的风险有多大？

新型冠状病毒肺炎病例被确诊后，会在定点医院接受隔离治疗。病例的密切接触者会按照有关要求进行隔离医学观察，确诊病例家中及小区公共区域将进行清洁消毒。作为小区一般居民，无须过度恐慌，只需要继续做好个人防护。新型冠状病毒是一种新型病毒，大家都没有免疫力，都是易感的。无论小区是否有病例，都要注意防范。社会不是封闭的，即使小区没有病例，如果不注意防范，也有感染的危险。公寓的电梯或步行楼梯的过道，通常是空气流通不好的地方，坐电梯或走楼梯，都要戴口罩。房间窗户每天要打开一段时间，让房屋有一定时间通风。在疫情终结以前，尽可能避免用手直接触摸楼梯扶手、电梯按钮、社区公共设施表面，触摸了一定不要再揉眼睛、摸鼻子、摸嘴巴，应该尽快洗手。

——中国疾控中心传染病处研究员冯录召8日在国务院联防联控机制新闻发布会上说

（来源：国家卫健委网站） 

（本报编辑  石畅整理）

(责编：李轶群、许晓华)


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