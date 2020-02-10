记者从今天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉：2月8日0—24时，31个省区市和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2656例，其中湖北2147例。全国除湖北外其他省份每日报告的确诊病例数从2月3日890例下降到2月8日509例，下降幅度达到42.8%，这表明各地联防联控机制以及严格管理等防控措施正在发挥作用。截至目前，国家卫健委已累计从全国调派11921名医护人员驰援湖北。

随着疫情防控工作的深入，粮油蔬菜等重要生活物资的稳定供应越来越重要。国家发展改革委经贸司副司长陈达介绍，多部门参与的生活物资保障组自组建以来，加强与武汉等重点地区的对接。对武汉市大型的批发市场、超市的供应和价格情况实行日监测报告制度，协调有关方面准备好随时可调运供武汉市和湖北省使用的重要生活物资，建立武汉市生活物资保障的供应保障线，畅通鲜活农产品绿色通道。

商务部市场运行司副司长王斌介绍，该部协调山东、安徽、江西、河南、湖南、重庆、广西、云南等8个省区市商务主管部门与湖北省商务厅和武汉市商务局建立了联保联供协作机制，截至目前已协助武汉市落实蔬菜、方便面、消杀物资等货源7000多吨，协调解决运输通道受阻、货源不足、企业复工难等具体问题20余起。

在各方努力下，湖北生活必需品市场运行总体平稳，库存基本稳定，生活必需品价格进一步回落。而全国生活必需品市场供应总体充足，品种丰富，价格基本平稳，后续还有坚实的生产供应基础。

随着复工复产，口罩的需求量会猛增。对此，陈达表示，国家发改委会同有关部门千方百计多管齐下，全力以赴增产扩能。一是迅速组织企业恢复生产，同时向口罩企业及其关键原料和设备生产企业派驻协调员，协助企业解决生产过程中面临的用工、资金、原料供应、设备采购等问题，力争早日实现现有产能的满负荷生产。截至2月7日，全国口罩生产企业产能利用率已经达到73%，其中医用口罩产能利用率已经达到87%。二是大力支持企业扩能改造。三是积极鼓励多渠道进口。（记者熊建）