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多国政要积极评价中国抗疫努力

2020年02月10日08:27 来源：人民网－人民日报海外版

据新华社北京2月9日电  综合新华社驻外记者报道：连日来，多国政要积极评价中国政府和人民为抗击新冠肺炎疫情做出的不懈努力，表示愿为中国抗击疫情提供帮助和支持，并对中国打赢疫情防控阻击战充满信心。

西班牙国王费利佩六世日前在为各国使团举行的招待会上致辞时说，西班牙对中国政府为有效应对疫情做出的“至关重要的努力和举措”给予高度评价。他表示，“希望以西班牙政府、人民以及我本人和王后的名义，向被我们视为朋友的中国人民传达最真诚的声援与支持。”

西班牙首相桑切斯日前会见中国驻西班牙大使馆临时代办姚飞及西班牙华侨华人协会代表时，称赞中国在应对危机方面所做的高效努力，表示西班牙政府愿与中方合力遏制这场疫情。

土耳其卫生部长法科贾在接受中国媒体采访时表示，中国政府已采取非常迅速和有效的措施，阻止了疫情在全球的传播。中国政府一直采取非常透明的态度，与世界卫生组织和世界其他地区共享所有必要的信息和数据。

以色列卫生部长利茨曼在接受新华社记者采访时赞赏中国全力以赴抗击疫情，认为中国在防控疫情上表现出色，表示以色列将尽力为中国提供任何需要的帮助。

菲律宾外交部副部长杜莱表示，菲律宾外交部代表菲政府和人民向中国政府和人民表示深切慰问，向勇敢的湖北人民致敬。菲方坚信，在中国政府的坚强领导下，中国人民必将战胜当前疫情。

孟加拉国外长穆明表示，坚信中国政府有能力应对目前的严峻情况并防止疫情进一步恶化。中方建立专业急救医院的行动及时、值得赞赏。孟加拉国政府愿意尽力帮助中国抗击疫情。

乌兹别克斯坦卫生部长沙德马诺夫向中国驻乌大使姜岩表示，乌方对中国抗击疫情工作的专业化程度和取得的阶段性成果表示高度赞赏，对中国政府的高效组织能力表示钦佩。

(责编：李轶群、许晓华)


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