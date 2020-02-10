75度的温暖（众志成城控疫情）

一

疫情告急！可用于消毒的医用酒精却没有着落！

在河南邓州彭桥镇疫情防控指挥部里，“编外雷锋团”彭桥卫生排排长曾伟急得转磨磨。

无奈，他在微信群里发了一则求助信息，希望有热心人能够提供帮助。

未几，刘集镇户周村村民陈红回信息：“曾排长，家里还有一些纯粮白酒，温热后能否杀菌？如果中，马上送来！”

这通电话让曾伟感到温暖，但他还是婉拒了陈红的好意：“嫂子，光是纯粮白酒还不中，只有75度酒精才能杀毒……”

电话那头沉寂了。曾排长也继续在屋里转磨磨。

二

邓州紧挨湖北，有不少乡亲常年在武汉务工。瞧，年跟前了，一批一批务工人员揣着沉甸甸的收获回乡。

根据上级布置，为了安全过节，彭桥镇有80多位武汉务工返乡人员亟需隔离检查。可现在，医用酒精到处买不着……

周太林、陈红夫妇，是邓州市刘集镇户周村普通村民，夫妻俩经营一家黄酒厂，销量不错，日子过得美气得很。

从电视上看到防疫情况吃紧，俩人就一直思谋着帮上一把。现在终于有了机会，可没想到……

放下曾排长的电话，陈红有些失落，饭也吃不香了。她把电话打给提前回厂的老伴周太林。周太林提醒她：“干着急有啥用？咱厂有套蒸馏设备，能把酒提纯成酒精。”

“啊，这中？”陈红一下子活泛了，立即将老伴的想法告知曾排长。“没错！老周的办法，中！真中！酒精浓度只要达到75度，就可以杀毒。”曾排长是村医，懂得多。

“你需要多少？”

“大约300斤！”

“中！我们连夜生产。”

三

厂里工人师傅们都回家过年了，设备也早封起来了。周太林、陈红相互搭把手，吃力地将近两百斤的锅炉抬到固定位置，小心翼翼地支好。随后，他们又检查了一遍管道……一晃眼功夫，天已经麻麻亮了。

凌晨5点多，村里各户人家睡得正香，周家厂房里锅灶烧水声“滋滋啦啦”响了起来。夫妇俩穿着工作服，倒出白酒放入锅炉蒸馏，眼睛一眨不眨盯着刻度变化——提纯酒精这事儿，可来不得半点马虎，既要保障生产安全，又要让提取出来的酒精符合医用“75度”标准。

一直到下午3点左右，300斤酒精终于提纯完毕。陈红、周太林都散了架般瘫坐在地上。

送酒精的时候，曾伟又“布置”了新的任务：市里许多单位都缺医用酒精呢！

夫妻俩又忙了起来，从1月30日晚上到2月5日下午，连续六天六夜，俩人换着班干。

从酒里提纯酒精，十分浪费原料。4斤成品酒，差不多只能蒸馏出1斤酒精。厂里库存的白酒不多，很快就用完了，他们又把库存的黄酒拿出来蒸。

几天下来，周太林、陈红夫妇一共提纯了1300多斤酒精，用去了一吨白酒、两吨黄酒。

“老周，你这可解了大家燃眉之急！提纯酒精这事儿，我懂——倒进去得多，提出来得少，你这下损失可大了！”曾伟有些过意不去。

“老曾，你这可就见外了！电视里不是说，疫情就是命令嘛！酒能再酿，钱能再挣，救命最要紧。”夫妻俩嘴里说着，手上还在忙着呢。