让我们一起守护 等待春暖花开（中国战“疫”系列报道④）

《坚信爱会赢》海报

出品方供图

“我们坚信有爱就会赢，无法拥抱却离你最近。真情守望，长江黄河水流长，我们凝聚起中华民族的力量。”这饱含深情又积极向上的歌词来自由中国文联、中国视协、中国影协、中国音协和中共湖北省委宣传部、湖北省文联共同出品的文艺界抗击疫情主题MV《坚信爱会赢》。MV具有排山倒海的气势，表达了中华民族不可战胜的精神力量。

连日来，新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。面对这场没有硝烟的战争，影视工作者积极行动起来，不但捐钱捐物，而且火速推出歌曲、短视频、专题节目等，大力宣传做好自我防护，讴歌一线医务工作者、建设者、志愿者等，用公益性文艺作品强信心、暖人心、聚民心。

一起努力，跟时间赛跑

正月初二，中国视协分党组书记廖恳给一位湖北朋友微信拜年，得知抗疫情前线很需要鼓舞人心的文艺作品。在中国文联党组书记李屹的大力支持下，中国视协、中国影协等迅即邀请作曲家舒楠、词作家梁芒创作了歌曲《坚信爱会赢》，并邀请18位知名影视演员、主持人和歌手参与歌曲MV的演唱录制，还请作家蒋巍创作了诗朗诵《我，向人民报到！》并请8位影视工作者朗诵并录制配乐诗朗诵MV。正月初九晚上，《坚信爱会赢》MV制作完成并全网发布，各类新媒体集中推广，央视和近20家省级卫视以及数百家地面频道滚动播出，引发极大关注。

几乎同时，电影频道也召集了近300位影视人通过录制短视频的方式展开“万众一心打赢疫情防控阻击战”线上接力活动。电影频道节目中心副总编辑王平久说，抗疫情中感人的故事特别多，“我们应该发挥明星的作用和力量，用讲故事的方式把普通人的故事讲得有滋有味，传递出去”。电影频道火速策划了沟通北京和武汉、由演员致信并朗读给一线抗疫情工作者的《两地书》节目，团队24小时连轴转，一周就录制了6期，2月3日起周一到周五每晚播出一期。

爱奇艺的行动也十分迅速。200多位演员、歌手重新演唱了1986年郭峰创作、百位流行歌手演唱的著名歌曲《让世界充满爱》。正月初三上午开启动员令，初七下午即上线首发第一篇，后来连续上线了3篇以及《青春有你2》特别版。

舒楠说，《坚信爱会赢》录制难度非常大，“合唱队、乐队成员进不了录音棚，编曲还在隔离中。谭维维在美国洛杉矶，成龙在香港，王力宏和杨培安在台湾，都录了好几轨发过来，我们反复听后再合成。陈建斌、沈腾、吴京、雷佳、海霞、林永健等冒着危险到录音棚录制；肖战在感冒，也坚持来了。”

所有节目的录制都时间紧、任务重，因为放假和疫情，还缺乏工作人员，更重要的是必须加强防护工作，反复消毒双手、话筒等。但演员们说，“很荣幸能有这个机会，让我们把劲往一处使，让大家听到我们的肺腑心声。”“难的不是我们，是一线的医务工作者，是重症病人。能为他们尽自己的一份力，我们累也觉得欣慰。”王平久的籍贯是湖北荆州。他说：“我首先要保证大家的安全，还想为家乡做点事。扛了这么久，越难越要坚持！”

一起歌唱，真情实感最动人

即使这些文艺作品都是在短时间内完成的“急就章”，但并不代表质量低。它们都吸引到了文艺界的精兵强将，比如《两地书》每期节目都有著名音乐人常石磊配乐；节目的文学策划也由著名电影人、编剧史航、汪海林等担任。《坚信爱会赢》请到的都是最具知名度的影视演员和歌手。演唱《让世界充满爱》的200多位演员、歌手个个是明星大腕。大家全身心投入，灌注真情，作品具有直指人心的力量。

在《两地书》第一期节目中，演员郭晓冬朗诵了自己写给火神山医院5位山东建筑工人的信。他曾当过建筑工人，他们也是他不曾谋面的老乡。“我知道这大冷天的，在露天的建筑工地干活是什么滋味儿……可这么重的体力活儿，还得戴着个口罩，喘口大气都不行，还得防着看不见摸不着的这些病毒，真的太为难你们了……好人有好报，你们是在做积德的大好事，一定会健健康康地完成任务，高高兴兴地回家团圆……”镜头前，郭晓冬数次背过身去以信掩面，流泪、哽咽，让人禁不住和他一起湿了眼眶。

舒楠说：“中国文艺工作者从延安时期、抗战时期就有这样的优良传统，总是用笔做刀枪、用歌声鼓舞民众。”在《坚信爱会赢》的创作、录制过程中，他4天没有合眼，“我觉得很值。”

如果说这些歌曲和视频打动人心是因为情真意切，目前正在播出、豆瓣评分高达9.2的9集人文纪录片《中国医生》，以对医生和医患关系真实、客观的表现，撼动了观众的心。“真实的力量是最重要的。”总导演、中国社会科学院新闻与传播研究所副研究员张建珍说。她介绍，该片此前本已确定于2月在爱奇艺推出，但疫情发生后，立刻提前在大年初三（1月27日）开播，并受到了前所未有的关注。有微信公号评价，这部纪录片揭开了医生群体可爱的一面，也展现了他们超越个人私利和自身安危的情怀。“疫情面前，我们在和命运搏斗，医生就是把患者甚至把国家民族从悬崖边拽回来的人。“张建珍说。

一起行动，表达人间善意

爱奇艺首席内容官兼专业内容业务群总裁王晓晖认为，歌曲和短视频最能抒发和表达全国人民的心情，尤其是大众耳熟能详的歌曲。“《让世界充满爱》这首歌表达了我们的爱心和守望的关切。就让来自四面八方的人们汇聚起所有的爱，为中国加油。”他说。

更多歌曲MV陆续与观众见面，如江苏广播电视台抗击疫情主题MV《站在一起》，广东卫视召集广东广播电视台主持人录制的抗击疫情主题MV《生命不言败》，中华全总文工团与潍坊高新区融媒体联合制作的抗疫战歌MV《我愿为你负重前行》……这些作品为一线工作人员、为患者加油打气，也表达了文艺工作者和全国人民战胜疫情的信心。

王平久说，目前《两地书》节目共策划了20期，覆盖整个2月份。这个时间点隐含了对疫情出现拐点和好转的期盼。

张建珍说：“《中国医生》让普通老百姓看到了医生的力量，增加了全社会战胜疫情的信心。但我们更希望的是大家在疫情结束后，在日常相处中，加倍珍惜现实生活中的温情，医患之间能互相理解，体会人与人之间的善意和守望相助。”

廖恳表示，中国视协编剧委员会、演员工作委员会、电视戏曲委员会等专委会目前都在行动。编剧委员会号召编剧们注意收集素材，在疫情结束后争取创作出精品力作。演员工作委员会组织百名演员录制为武汉加油的视频。

虽然剧组停工、部分节目停录，但影视人没有气馁，仍在尽其所能地做有意义的事。就像《坚信爱会赢》录制花絮中演员们最后握起拳头对所有人说的：“让我们一起守护，等待春暖花开……”