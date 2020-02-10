必能为世界经济共同发展作出新贡献

中国正在同时间赛跑，与新冠肺炎疫情较量。做好疫情防控工作，直接关系中国人民生命安全和身体健康、中国经济社会大局稳定，事关中国对外开放。连日来，中国坚持在疫情严重的地区集中精力抓好疫情防控工作，在其他地区做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作。各方面的积极成效让国际社会充分认识到：中国经济有足够韧性来应对各种不确定性，中国经济长期向好的基本面不会改变。

应对疫情和经济下行压力，中国有充足的政策空间。人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合出台30条措施，发挥金融机构对疫情防控工作和实体经济的支持作用。2月3日和4日，人民银行超预期开展公开市场操作，两天累计投放流动性1.7万亿元，保持疫情防控特殊时期银行体系流动性的合理充裕，发出加大逆周期调节力度的信号，稳定市场预期。全国各地积极动员部署，正在有序组织重点企业复工复产。世界银行发表声明，相信中国有防控疫情、保持经济韧性的政策空间。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，中国经济继续展现出“极强的韧性”，并对此“充满信心”。

风物长宜放眼量，中国经济长期向好发展的趋势不会改变。疫情是暂时的，疫情带来的影响是暂时的。疫情终将被战胜，风雨之后见彩虹。数十年来，中国发展经历过种种大风大浪，但没有迈不过去的坎儿。只要客观、全面、辩证看待中国经济，就能明白中国依然有足够应对风险挑战的能力。中国经济总量近百万亿元，人均国内生产总值超过1万美元，拥有14亿人口的市场、9亿劳动力、4亿多中等收入群体、1.7亿受过高等教育和拥有专业技能的人才资源。要看到，支撑中国经济基本面的众多要素，绝不是区区病毒来袭就能瞬间击垮的。“强大”“有力”“成功”……一段时间以来，这样的关键词频频出现在国际社会对中国的积极评价中。人们赞叹，中国在疫情面前的英勇无畏、坚强有序，正是在70年奋斗所夯实的雄厚基础上实现的。

经济全球化时代，各国命运紧密相连，中国面对的难关，也是世界面对的难关。国际金融市场每一天都随着疫情的信息而波动不定，各国产业界都期盼被疫情暂时压抑的生产能力、消费需求尽快重新释放出来。中国是世界第二大经济体，也是全球产业链中不可或缺的重要环节，中国动员一切力量防控阻击疫情，同时尽最大努力有序复工复产，正是在关键时刻为世界经济作出重要贡献。

中国防控阻击疫情处于关键时刻，这也是格外需要国际社会成员出入相友、守望相助、共克时艰的关键时刻。值得警惕的是，任何唱衰中国经济的声音，都无异于给世界经济雪上加霜。世界卫生组织的专业主张应当受到尊重——中国的疫情防控很出色，反对任何针对中国的旅行、贸易限制措施。处于全球供应链各环节的各国市场主体，为来自中国的商品、服务和输华的商品提供更多贸易便利，符合其本国利益，也符合世界各国的共同利益。

艰难困苦，玉汝于成。应当记住马克思所讲过的话：“如果斗争只是在机会绝对有利的条件下才着手进行，那么创造世界历史未免就太容易了。”要相信，办法总比困难多。坚定行进在深化改革、扩大开放征程上的中国，每每在啃硬骨头、涉险滩、闯难关的考验中积聚起战胜困难挑战的更大能量。大雪压青松，青松挺且直。疫情压不垮中国经济，更阻挡不了中国发展的步伐。国际观察人士普遍预期的战胜疫情后的中国经济强势反弹，必能为推动世界经济共同发展、高质量发展作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 02 版）