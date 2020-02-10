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各级财政安排资金718.5亿元用于疫情防控

●及早惠及重点企业 ●全力支持复工复产

2020年02月10日08:25 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月9日电  （记者曲哲涵）9日上午，财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署联合召开全国电视电话会议，动员部署强化疫情防控重点保障企业资金支持工作。会上，财政部部长刘昆表示，截至2月8日下午6点，各级财政共安排疫情防控资金718.5亿元，实际支出315.5亿元。其中，中央财政共安排172.9亿元。

据悉，2月7日五部委联合印发《关于打赢疫情防控阻击战 强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》。会议强调，《通知》涉及部门多，需要各地区、各部门加强配合、协同作战，共同推动政策尽快落地见效；要迅速落实政策举措，与时间赛跑，全力支持相关企业尽快复工复产；要加大资金监管力度，确保优惠资金全部用于疫情防控相关的生产经营活动，及早惠及疫情防控重点保障企业以及受疫情影响的人群、企业和地区。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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