多一分担当 多一件“战袍”（来自疫情防控一线的报道）

因盛产无纺布，湖北仙桃市享有“中国非织造布产业名城”美誉。作为武汉城市圈的成员之一，仙桃疫情防控面向两个“战场”，经受双重考验：除了正面抗击疫情，还得组织复工复产、开足马力供应医用物资。

2月9日，记者一行驱车来到仙桃实地探访，一下高速便直奔彭场镇的裕民防护用品公司。戴上帽子，穿上防护服，双手酒精消毒，做好层层防护措施后，再往里走。车间门口一位只露出眼睛的工作人员站得笔挺。

推开车间大门，眼前蓝、白、红三色分明：工人穿着蓝色防护服，戴着口罩，紧张干活；一件件白色衣服堆积成山，正是当下最紧缺的医用防护服；墙上挂着的“全力以赴保生产”红色横幅特别醒目。

“这是大年三十那天临时改造的一个车间。”公司总经理孙爱民解释，裕民为深圳稳健医疗用品公司做代工，从这里出去的衣服只是半成品，送至稳健湖北崇阳的代工厂经过消毒等流程，最终投放市场。

就在8日深夜，仙桃这座小城医用防护服日产量达到3万件，终于兑现了向省政府立下的“军令状”。“仙桃几乎是把不可能变成了可能！”驻守裕民公司的彭场镇党委书记胡常伟说。

这个“军令状”，分量到底有多重？

仙桃市虽然盛产无纺布，但能够全流程生产医用防护服的厂家很少，有的企业只能提供原材料或者半成品。当下全国特别是武汉缺口那么大，省政府下达命令后，仙桃市委书记周志红话语坚定：“有条件要上，没有条件也要上。疫情面前，我们没有退路，只有使命和担当。”

质检员姜爱平告诉我们，医用防护服生产标准极其严格，尤其是衣服布料之间的缝隙，必须通过贴条，才能保证严实，起到防护作用。姜爱平特意把记者拉到一个工位前，解释什么是贴条。铺开，抻平，放置在机器探头下，再一拉，从探头牵出来的蓝色布条就贴上了白色衣服。

“看上去简单，熟练的贴条工可不好找。”站在一旁的孙爱民说，“赶上春节当口，招工难，招贴条工更难。”

胡常伟对此深有体会。由于全市医用防护服的主要产能在彭场镇，寻找贴条工的重担就落在了镇上。

大年三十那天，生产医用防护服的号角吹响，全市全面摸底排查，熟练的贴条工只有70人，贴条机器只有40台。一名熟练的贴条工一天满负荷工作，最多完成200件。这和日产3万件的目标相比，差距太大！

胡常伟没有选择，只有硬着头皮上。从设备厂家打听，哪些地方买了设备，顺藤摸瓜去找哪里有熟练贴条工，打电话邀请，开出三倍工资，派出专车去外省接。最终从湖南、江西、河南等地陆续接来150多人，同时组织培训本地200多名新员工。贴条机不够，通过多方努力，从广东江门等地迅速采购了190多台。

在车间，记者和一位来自江西的贴条工聊天。大年初一那天，他坐车到湖南岳阳，镇里派车专门接过来当天就上班了。刚开始，贴条工每天天亮上班，一口气干到深夜，整个车间都是开足马力加速生产。

为增加产能，仙桃全城动员，科学调度，争分夺秒，全力以赴，并对定点企业实行“六统一”：统一调剂采购设备、统一原材料供应、统一员工防护食宿、统一检疫检测、统一装箱运输、统一拨付资金。同时组建工作专班，分别驻厂组织生产。副市长颜志超告诉记者，市里目前已组织10家企业，其中一家供应原材料，另外9家制成半成品，全部交付稳健公司。

一件医用防护服，就是医护人员的“战袍”，从布料变为成衣装箱出厂，制作工序多达近20道。每一关都马虎不得，稍有不慎，就成了废品。稳健公司为此派出了20多名质检员，“针眼大的缝都不行！”质检员冯丹睁大眼睛仔细地手检着每一件医用防护服。质检员通常不敢多喝水，生怕跑厕所浪费时间。

透过一组数据，能够看出仙桃人的担当和付出：除夕组织复工，正月初五生产7000件，正月初十达到1.5万件，元宵节，日产量突破3万件。

1月29日，有一家企业生产了1.1万件防护服，其中将近4000件不符合要求。第二天，他们重整旗鼓，改进流程，组织工人继续生产。

日产量达到3万件后，周志红还是有些焦虑：“稳住产量还要克服许多困难。”

从外省采购原材料，车辆通行不畅，是眼下的大难题。“想想重症病房里拼命的医生护士，我们必须迎难而上，克服种种困难，多给他们披上‘战袍’，才能尽快战胜疫情！”周志红说。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 01 版）